Điểm danh các sản phẩm OCOP tỉnh Lai Châu trưng bày tại Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022

Gạo Séng Cù của Hợp tác xã Thanh Xuân được UBND tỉnh Lai Châu công nhận đạt OCOP 4 sao được trồng trên cánh đồng Mường Than tại các xã Mường Than, Hua Nà, Mường Cang và thị trấn Than Uyên, huyện Than Uyên ở độ cao trên 600m so với mặt nước biển. Hạt gạo Séng Cù có đặc điểm hạt dài, to, màu trắng ngà, không bóng bẩy, hạt gạo mẩy đều cho chất cơm thơm, ngọt đậm đà, vị bùi và hàm lượng dinh dưỡng cao. (Ảnh: Phạm Hoài)