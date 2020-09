Điểm danh những điểm đến gần như chưa hề có Covid-19 ghé thăm

Sa Pa



Là địa phương chưa từng mang dấu vết của Covid-19 ngay từ đợt dịch đầu tiên, Sa Pa cho đến nay vẫn được xem là một điểm đến an toàn đối với giới xê dịch trong nước. Chưa kể, tháng 9, tháng 10 được xem là thời điểm Sa Pa đẹp nhất trong năm khi đất trời Tây Bắc sang thu, cảnh sắc mỹ miều, thời tiết se se lạnh vô cùng lý tưởng cho những chuyến du ngoạn.

Sa Pa vào thu có thể làm xiêu lòng bất cứ lữ khách phương xa nào. Cảnh sắc nơi đây đẹp dịu dàng nhưng vô cùng sống động như cô gái trẻ miền sơn cước với màu vàng dịu ngọt của nắng hay màu vàng ươm của những cánh đồng lúa chín trải dài bất tận. Đâu đó, đan xen màu xanh mơn mởn của những thửa ruộng non mới cấy, tạo nên một bức tranh đồng quê màu sắc rực rỡ và vô cùng sinh động. Hòa cùng cảnh sắc thiên nhiên đất trời là hình ảnh những đồng bào dân tộc thiểu số tất bật thu hoạch lúa trong tiếng cười rổn rảng, đâu đó là những em bé vùng cao trong những bộ váy áo sắc màu tung tăng. Một bức tranh thiên nhiên ngợp ngời rực rỡ mà bạn chỉ cảm nhận được đủ đầy khi Sa Pa vào thu.

Bạn đừng bỏ lỡ cơ hội được bay trên mùa vàng Sa Pa từ cáp treo Fansipan để được thu trọn vẹn vào tầm mắt khung cảnh khung cảnh thung lũng Mường Hoa tuyệt sắc với vô số mảng vàng đa sắc xen kẽ những đường cong mềm mại hiện lên trong không gian bảng lảng sương mờ. Còn gì tuyệt vời hơn khi được tận mắt chiêm ngưỡng những thước phim sống động về bức tranh mùa thu Tây Bắc quyến rũ chầm chậm trôi qua ô cửa cabin, ngắm vẻ đẹp ngoạn mục của dãy Hoàng Liên Sơn từ trên cao, bình an đi giữa thanh tịnh bao la của quần thể văn hóa tâm linh trên đỉnh thiêng Fansipan và tha hồ sống ảo với những vườn hoa đẹp mê mải trên đỉnh Fansipan như: Thung lũng hoa hồng lớn nhất Việt Nam, đồi hoa tím… Theo kế hoạch, Sun World Fansipan Legend sẽ chính thức mở cửa trở lại vào ngày 30/9 sau gần 1 tháng đóng cửa để bảo dưỡng, tu bổ và sẽ đưa ra những quy định chặt chẽ để đảm bảo phòng dịch và an toàn cho du khách. Đây thực sự là tin vui cho những tín đồ xê dịch khi muốn lựa chọn điểm đến an toàn để check in trong mùa thu tuyệt đẹp mà ngắn ngủi này.

Quảng Ninh

Chẳng phải ngẫu nhiên mà qua hai đợt dịch, Quảng Ninh luôn đứng trong Top đầu điểm đến an toàn nhất. Nhờ những biện pháp kiểm soát dịch mạnh tay, quyết liệt, nên dù từng xuất hiện một vài ca dương tính Covid-19 trong đợt 1 hay có vị trí cận kề với Hà Nội, Hải Dương – hai địa phương từng có những ổ dịch nguy hiểm, song Quảng Ninh đến nay vẫn là điểm đến an toàn và hấp dẫn với du khách thập phương.

Đặc biệt, ngay sau tác động của dịch Covid-19, Quảng Ninh lần lượt tung 2 gói kích cầu du lịch và ghi nhận kết quả tích cực. Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, trong 2 ngày cuối tuần 12-13/9 vừa qua, toàn địa bàn đón khoảng 4.000 lượt khách tham quan, tăng gấp 10 lần so với dịp cuối tuần trước đó.

Những điểm đến hút khách nhất tại Quảng Ninh là Vịnh Hạ Long, Sun World Halong Complex, Bảo tàng Quảng Ninh và đặc biệt là khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng đầu tiên tại Việt Nam Yoko Onsen Quang Hanh. Dù mới ra mắt chưa đầy 2 tháng, nhưng Yoko Onsen Quang Hanh đã trở thành một trong những điểm đến hút khách bậc nhất vùng di sản với kín lịch đặt dịch vụ ngay trong những tháng đầu tiên đi vào hoạt động.

Đặc biệt, trong tháng 9 này, Yoko Onsen Quang Hanh đang triển khai 03 chương trình ưu đãi đặc biệt để tạo điều kiện cho nhiều du khách trải nghiệm không gian nghỉ dưỡng, trị liệu sức khỏe 5 sao chuẩn Nhật như: Mua 03 tặng 01 tại khu Public Onsen; Tặng vé tắm khoáng Public Onsen khu đặt Phòng nghỉ Washitsu; Mua 1 tặng 1 với dịch vụ massage Thái, massage Thụy Điển…

Một số điểm đến hot khác của Quảng Ninh cũng đang tiếp tục tung ra các chương trình ưu đãi hấp dẫn để hút khách như: giảm giá vé vào vịnh Hạ Long, bảo tàng Quảng Ninh, khu di tích và danh thắng Yên Tử ở mức 50% đến hết năm nay. Vào một số ngày lễ lớn, điểm lưu trú trên vịnh Hạ Long còn được miễn phí toàn bộ giá vé. Dự báo, Quảng Ninh tiếp tục là điểm đến đắt khách bậc nhất trong giai đoạn hậu Covid-19 lần thứ 2 này.

Tây Ninh

Chẳng phải ngẫu nhiên mà Tây Ninh lại trở thành một trong những điểm hút khách bậc nhất khu vực miền Nam trong thời gian gần đây. Kể từ khi dịch Covid-19 tấn công Việt Nam, Tây Ninh là một trong số ít những địa danh hiếm hoi dường như không có dấu vết nào của đại dịch. Bởi vậy, trong khi các điểm đến miền Bắc và miền Trung lao đao vì ít khách qua 2 đợt dịch Covid-19, thì đất thánh Tây Ninh vẫn luôn được xem là điểm đến an toàn bậc nhất.

Ngoài sức hút từ những danh lam thắng cảnh độc đáo, các địa danh tâm linh và lịch sử nổi tiếng như: Khu du lịch Ma Thiên Lãnh, Tòa thánh cao Đài, Trung ương Cục miền Nam, hồ Dầu Tiếng, Vườn quốc gia Lò Gò – Xa Mát và hệ thống lễ hội đặc sắc, Tây Ninh còn hấp dẫn du khách bởi sự thay đổi diện mạo mới mẻ của khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen – một biểu tượng tâm linh của vùng đất thánh. Đặc biệt, kể từ khi Sun World BaDen Mountain đi vào hoạt động với hai tuyến cáp treo hiện đại, không chỉ giúp rút ngắn hành trình của du khách từ 3-5 tiếng leo bộ đường núi xuống chỉ còn 8 phút để lên đến đỉnh cao 986m, mà còn đem tới nhiều trải nghiệm vô cùng thú vị.

Du khách không chỉ được tận hưởng cảm giác bay trên "Nóc nhà Đông Dương", ngắm toàn cảnh vẻ đẹp ngoạn mục Núi Bà Đen từ trên cao, mà còn được thỏa sức check in, chiêm ngưỡng lối kiến trúc độc đáo, đẳng cấp của ba nhà ga cáp treo trong hệ thống cáp treo mới do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại Sun World Ba Den Mountain. Hành trình khám phá Nóc nhà Đông Dương còn đáng nhớ hơn khi du khách chạm chân đến đỉnh Bà Đen, tận mắt chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp với hoa cỏ ngợp ngời khoe sắc. Toàn cảnh Tây Ninh dường như được thu trọn vào tầm mắt, nào Tòa Thánh Tây Ninh, nào hồ Dầu Tiếng, nào thung lũng Ma Thiên Lãnh… Tất cả hiện lên thật sống động và bình yên trong mắt người lữ khách.

Đặc biệt, trong mùa Trung thu 2020, lần đầu tiên chương trình "Hội trăng Rằm Vân Sơn" sẽ được khu du lịch Sun World BaDen Mountain tổ chức tại khu vực đỉnh núi, với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng như Phương Thảo, Ngọc Nhi, Thế Yan... Ngoài ra, một không gian nghệ thuật ngày Rằm Trung thu truyền thống lung linh cùng các tiết mục biểu diễn độc đáo, mang đậm nét văn hóa đặc sắc của Tây Ninh như múa lân Mai Hoa Thung với dàn mai hoa dài ấn tượng sẽ diễn ra vào chiều và tối ngày 30/9 (tức 14/8 âm lịch), hứa hẹn mang tới cho du khách, đặc biệt là các em nhỏ một lễ Trung thu đáng nhớ. Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa lần 2 của Bộ VHTTDL, dịp này Sun World BaDen Mountain đưa ra gói combo rất hấp dẫn.

Thay vì mua vé cho 2 tuyến cáp treo riêng, du khách có thể mua combo trọn gói gồm 1 vé khứ hồi lên đỉnh Bà Đen và 1 vé khứ hồi lên Chùa Bà với mức giá giảm 25% so với giá mua lẻ. Theo đó, từ nay tới 30/9/2020, giá vé trọn gói cho người lớn và trẻ cao từ 1,4m là 300.000 đồng/vé khứ hồi, vé cho trẻ từ 1-1,4m là 150.000 đồng/vé khứ hồi, miễn phí cho trẻ em dưới 1m. Đây là cơ hội lý tưởng để du khách thập phương du ngoạn Tây Ninh, khám phá Nóc nhà Đông Dương với những trải nghiệm lý thú chưa từng có.

Sống chung với dịch là điều mà cả nước đang làm. Và chúng ta hoàn toàn có thể chọn cách sống chung một cách vui vẻ, quẳng gánh lo sang một bên để lựa chọn điểm đến thú vị, an toàn.