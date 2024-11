Vinhomes Grand Park bùng nổ chuỗi sự kiện “đỉnh nóc kịch trần” cuối năm

VinWonders - "Bom tấn" giúp du lịch TP HCM bùng nổ

Dù cao điểm du lịch tập trung vào 2 tháng cuối năm nhưng 10 tháng qua, du lịch TP HCM đã tăng trưởng với những con số rất ấn tượng. Cụ thể, sau 10 tháng, thành phố đã đón 4,6 triệu lượt khách quốc tế (đạt 77,7% so với kế hoạch), 30,9 triệu lượt khách trong nước (đạt 81,4% so với kế hoạch), tổng thu du lịch đạt trên 156 tỷ đồng (đạt 82,4% so với kế hoạch).

Vinhomes Grand Park đóng góp đáng kể vào vào sức bật của ngành du lịch TP HCM

Đóng góp đáng kể vào sức bật của ngành du lịch TP HCM không thể không kể đến vai trò tiên phong của Vinhomes Grand Park. Trong những năm qua, đại đô thị liên tục lập kỷ lục về điểm đến thu hút các gia đình trí thức trẻ cũng như du khách nhờ không gian sống xanh, các công trình tiện ích đồng bộ, cùng hàng loạt sự kiện hoành tráng.

Đặc biệt, chuỗi sự kiện "đỉnh nóc kịch trần" - Amazing Grand Park vào dịp cuối năm hứa hẹn sẽ trở thành hấp lực khiến lượng du khách trong nước và quốc tế đổ về đại đô thị nói riêng và TP HCM nói chung tăng vọt.

Trong đó, được chào đón hơn cả chính là màn ra mắt của "vũ trụ giải trí" VinWonders Grand Park. Công viên được đầu tư xây dựng hiện đại với 5 phân khu chính (Zone). Trong đó, Zone 1 là khu ẩm thực mua sắm, Zone 2 là công viên trò chơi ngoài trời "Khu vườn mộng mơ", Zone 3 và 4 là công viên nước "Hòn đảo nhiệt đới", Zone 5 là công viên sinh thái. Đến nay hầu hết các hạng mục chính đã hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày khai trương.

Ngay khi mở cửa, VinWonders sẽ mang đến cho hàng chục ngàn du khách những trải nghiệm giải trí đỉnh cao, từ các đường trượt nước mạo hiểm đầy thách thức đến những trò chơi cảm giác mạnh nghẹt thở. Bên cạnh đó là không gian mua sắm, thưởng thức ẩm thực độc đáo.

VinWonders Grand Park đã hoàn thiện các hạng mục chính, sẵn sàng cho ngày đón khách

Ngoài trông đợi VinWonders ra mắt, du khách cũng không thể bỏ lỡ siêu nhạc hội quốc tế "8WONDER Winter 2024" - phiên bản Super Show sẽ diễn ra vào tối 08/12 tại Vinhomes Grand Park. Sân khấu năm nay mang tới những màn trình diễn đỉnh cao của ban nhạc đình đám Imagine Dragons - chủ nhân của giải thưởng GRAMMY danh giá và nhiều đĩa Bạch kim, cùng dàn sao V-Pop đang khấy đảo thị trường nhạc Việt.

Tiếp đó, Đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn sẽ là sân chơi mùa đông lớn nhất châu Á với siêu phẩm "Fantasy on Ice" đến từ thương hiệu ICE MAGIC. "Fantasy on Ice" sẽ mang đến cho khách tham quan cơ hội trải nghiệm cơn mưa tuyết độc đáo, thắp sáng cây thông Noel khổng lồ, trượt băng dưới ánh đèn lấp lánh, nghe tiếng chuông Giáng sinh vang vọng, dạo bước giữa những ngôi làng Giáng sinh thần tiên, thưởng thức ẩm thực tại Beer Garden, vui chơi bất tận tại hội chợ Làng Tuyết…

Ngoài ra, một sự kiện đặc biệt cũng được trông đợi tại đại đô thị là lễ hội "Countdown đón năm mới". Cư dân và du khách sẽ được chìm đắm trong không gian lễ hội sôi động, đếm ngược thời khắc giao thừa, thưởng thức màn bắn pháo hoa mãn nhãn đón chào năm mới 2025.

Điểm đến triệu trải nghiệm tại trái tim TP Thủ Đức

Trong những năm qua, hàng trăm lễ hội và sự kiện độc đáo đã được tổ chức tại Vinhomes Grand Park, như "Carnival of Lights", "Lễ hội Halloween", "The Grand Pumpkin City", "Giáng sinh diệu kỳ - Christmas Miracle", "Amazing Grand Park", Tết Trung thu, Tết Nguyên đán… thu hút lượng du khách khổng lồ. Tuy nhiên, các hoạt động chỉ là giá trị "cộng thêm" mà đại đô thị dành tặng cho đời sống tinh thần của cư dân. Giá trị cốt lõi, bền vững nhất tỏa ra sức hút suốt quanh năm của đại đô thị đến từ không gian xanh rộng lớn cùng hệ tiện ích đẳng cấp thời thượng.

Trải rộng trên quỹ đất rộng 271ha, được bao bọc bởi hai con sông lớn là sông Tắc và sông Đồng Nai, Vinhomes Grand Park gây ấn tượng khi sở hữu đại công viên có diện tích lên đến 36ha, là công viên trong khu đô thị lớn nhất tại TP HCM... Cùng với đó, đại đô thị còn sở hữu 15 công viên nội khu phục vụ mọi nhu cầu thư giãn, ngắm cảnh, rèn luyện thể thao, tổ chức tiệc ngoài trời…

Sở hữu không gian xanh rộng lớn, Vinhomes Grand Park đã trở thành điểm đến quen thuộc của các gia đình và du khách

Nếu như không gian xanh mang đến cuộc sống "365 ngày nghỉ dưỡng" thì hệ tiện ích đa dạng, độc đáo tại Vinhomes Grand Park khiến ai ai cũng đều ao ước một lần được trải nghiệm. Trong đó có TTTM Vincom Mega Mall chủ đề "Park-in-Mall" đầu tiên tại Việt Nam; trường học liên cấp tiêu chuẩn quốc tế Vinschool; bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec; quảng trường mang hình chim đại bàng tung cánh Golden Eagle; toà tháp văn phòng hiện đại cao 43 tầng; sân tập golf 2 tầng 36 slots; bến du thuyền cao cấp; đại lộ "triệu đô" Rodeo; phố thương mại dịch vụ Broadway, Ginza…

Ra đời từ tâm huyết của chủ đầu tư nhằm kiến tạo một đại đô thị đáng sống bậc nhất Sài Gòn, Vinhomes Grand Park không chỉ mở ra không gian sống lý tưởng cho các gia đình mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Đặc biệt, với sự đồng hành liên tục của Vinhomes, không chỉ chất lượng sống của cư dân được nâng cấp không ngừng mà vị thế của đại đô thị cũng ngày một thăng hạng, trở thành niềm tự hào của mỗi cư dân.