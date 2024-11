PC Đắk Nông: Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch năm 2024

Với mục tiêu đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ nhu cầu của khách hàng, từ đầu năm đến nay, PC Đắk Nông chủ động bám sát các chỉ tiêu, kế hoạch được giao đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai giải pháp để hoàn thành các hạng mục, chỉ tiêu đề ra.

PC PC Đắk Nông nỗ lực hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Nhờ đó, trong 10 tháng đầu năm 2024, Công ty đã thực hiện đạt một số chỉ tiêu, kế hoạch EVNCPC giao, tạo đà tăng tốc để hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh các tháng cuối năm.

Theo ông Nguyễn Thanh Phương – Giám đốc PC Đắk Nông, hiện nay, Công ty đang tổng lực triển khai các giải pháp đồng bộ để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Để đạt kế hoạch EVNCPC, các đơn vị trực thuộc cần nỗ lực hơn, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các đơn vị trực thuộc tập trung rà soát, củng cố nguồn lưới điện và thực hiện các giải pháp trong quản lý, vận hành nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và giảm thiểu sự cố trên lưới điện đến mức thấp nhất.

Trong 10 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện thương phẩm trên địa bàn tỉnh thực hiện 656,15 triệu kWh, đạt 91,39% kế hoạch giao. Để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao năm 2024 là 718 triệu kWh, Công ty thực hiện các giải pháp trong quản lý, vận hành để đạt sản lượng điện thương phẩm đã đề ra. Đồng thời, Công ty thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp để hoàn thành các chỉ tiêu khác theo kế hoạch EVNCPC giao.

Để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng trong những tháng cuối năm 2024, Công ty đang tích cực tăng cường nhân lực kiểm tra định kỳ, không để tình trạng các máy biến áp vận hành non tải, quá tải; đẩy mạnh công tác kiểm tra, rà soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm sử dụng điện; thường xuyên tổ chức phát quang hành lang đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định.

Với công tác đầu tư xây dựng, các đơn vị liên quan cần có giải pháp giám sát chặt chẽ tiến độ công trình; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thành các công trình, dự án điện đúng tiến độ, chất lượng theo kế hoạch vốn được giao; đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư; phối hợp với địa phương để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong bồi thường giải phóng mặt bằng… Công tác sửa chữa lớn đang tiếp tục được đôn đốc thực hiện theo tiến độ đề ra.

Cán bộ nhân viên PC Đắk Nông chạy đua nước rút trong những ngày cuối năm.

Ngoài việc tập trung hoàn thành các chỉ tiêu kỹ thuật quan trọng, PC Đắk Nông chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác dịch vụ khách hàng; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động sản xuất kinh doanh; tập trung chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh lao động, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn lao động, quyết tâm thực hiện an toàn trong lao động. Ngoài ra, đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện nhằm tránh xảy ra các tai nạn điện trong nhân dân.

Các tháng còn lại của năm 2024, những nỗ lực và giải pháp của PC Đắk Nông đã và đang tập trung triển khai hy vọng các mục tiêu chung của Công ty "về đích" đúng với kế hoạch đề ra.