Điểm mặt những tay "giang hồ mạng" từng sa lưới pháp luật

Khá "Bảnh"



Khá "Bảnh", tên thật là Ngô Bá Khá (SN 1993, trú tại thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh). Khá "bảnh" học hành dở dang và từng vào tù ra tội về hành vi Cố ý gây thương tích.

Trước thời điểm bị Công an thị xã Từ Sơn bắt giữ, Khá "bảnh" nổi lên như một hiện tượng trên mạng xã hội và được một bộ phận giới trẻ coi như là thần tượng.

Giang hồ mạng Khá "Bảnh" khóc khi bị bắt

Đáng nói, sự nổi tiếng của Khá "bảnh" trước giới trẻ lại đến từ những hình ảnh phi pháp, một tên giang hồ, xã hội đen trên mạng xã hội với nhiều tiền bạc, đông anh em cùng những cuộc chơi vũ trường cũng như những "trận chiến" với các đại ca khác trong giới giang hồ.

Được biết, thời điểm đó, trang Facebook cá nhân của Khá "bảnh" có hơn 600 ngàn người theo dõi. Còn ở mạng xã hội Youtube, kênh của Khá "bảnh" thu hút được 1,9 triệu người đăng ký, được coi là một những kênh Youtube được nhiều người theo dõi nhiều nhất tại Việt Nam.

Vào tháng 4/2019, Khá "Bảnh" bị Công an xã Tam Sơn, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), bắt giữ. Sau đó, tay này bị khởi tố về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Tại thời điểm bắt giữ, Khá có phản ứng dương tính với ma túy.

Quang "Rambo"

Quang "Rambo" là một "giang hồ mạng" khá nổi trên Facebook và Youtube. Tại đây, Quang không ngại công khai dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính, cho vay trả góp của mình.

Quang Rambo khoe dây chuyền vàng, nhẫn to và những cọc tiền có mệnh giá lớn trên trang cá nhân

Trên trang cá nhân có hơn 135.000 người theo dõi, Quang "Rambo" thường xuyên xuất hiện với những hình ảnh xăm trổ, đầu trọc, đeo kính và dây chuyền vàng, nhẫn to và những cọc tiền có mệnh giá lớn. Những clip do Quang làm khá "hot" trên mạng, có những clip lên đến vài trăm ngàn lượt xem.

Để tạo độ "hot", Quang "Rambo" thường xuyên livestream khoe của, chửi bới và thể hiện là "đàn anh trong giang hồ".

Tuy nhiên, vào tháng 8/2019, tay "giang hồ mạng" này đã bị cơ quan công an bắt giữ do có dấu hiệu lập băng nhóm, quy tụ nhiều đàn em từ các tỉnh Thanh Hóa, Hưng Yên... về Hà Nội hoạt động cho vay lãi và nhận "cáp" đòi nợ thuê, gây bất ổn xã hội.

Huấn "Hoa Hồng"



Tối ngày 8/9/2019, lực lượng chức năng đã triệt phá một tụ điểm bay lắc thuộc phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM.

Ngày 9/9/2019, Công an quận Bình Thạnh xác nhận Huấn "Hoa Hồng" có mặt tại tụ điểm ăn chơi trên và bị phát hiện dương tính với ma túy. Đơn vị này cho biết Huấn "Hoa Hồng" đã được cho đi cai nghiện bắt buộc.

Huấn Hoa Hồng từng phải đi cai nghiện bắt buộc và mới đây bị phạt 17,5 triệu vì hành vi tự ý xuất bản sách

Huấn "Hoa Hồng" tên thật là Bùi Xuân Huấn (SN 1984, quê ở Yên Bái). Nhiều người biết đến Huấn "Hoa Hồng" là giang hồ mạng, nổi lên từ năm 2015 đến nay. Huấn được biết đến là thân thiết với Khá "Bảnh" và Quang "Rambo", 2 giang hồ mạng bị bắt giữ trước đó.

Huấn "Hoa Hồng" thường xuyên xuất hiện trên các livestream Facebook, đeo nhiều trang sức vàng bạc, khoe tài sản và có những phát ngôn gây bão. Theo những lời đồn đại, Huấn cho vay nặng lãi và các dịch vụ từ mạng xã hội, chủ yếu là từ Facebook.

Mới đây, ngày 3/7, Huấn bị Thanh tra Sở thông tin và Truyền thông thành phố Hà Nội xử phạt hành vi tự ý biên tập, xuất bản và bán hai cuốn sách có tên Đệ nhất kiếm tiền và Bí kíp kinh doanh online, số tiền phạt là 17,5 triệu đồng.

Long "9 ngón"



Một giang hồ mạng khác có cái tên rất kêu, Long "9 ngón" (tên thật là Nguyễn Sỹ Cầu, trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa).

Long "9 ngón" là một giang hồ mạng nổi tiếng với kênh kênh Youtube có gần 30.000 lượt theo dõi. Những video livestream của Long "9 ngón" chủ yếu có nội dung rao giảng "đạo lý giang hồ nhảm", hoặc chửi bới, khiêu chiến với các giang hồ mạng khác nhằm câu view, trong đó có cả đàn em của Khá "Bảnh".

Long "9 ngón" bị công an bắt giữ

Tuy nhiên, ngày 16/7/2019, Công an TP Sầm Sơn, Công an tỉnh Thanh Hóa, khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Long "9 ngón" cùng đàn em về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, Long "9 ngón" là đối tượng cầm đầu, thường xuyên chỉ đạo đàn em đi đe dọa, ép buộc tài xế taxi khi đưa khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại khu FLC và các tiểu thương thu mua ngao, sò tại bến thuyền thuộc phường Quảng Châu (TP.Sầm Sơn) phải nộp tiền "luật" cho bọn chúng.

"Thánh chửi" Dương Minh Tuyền



Một "giang hồ mạng" khác cũng từng "sa lưới" đó là "Thánh chửi" Dương Minh Tuyền (SN 1989, trú tại phường Kinh Bắc, Bắc Ninh).

Dương Minh Tuyền thường quay clip chửi bới tục tĩu, đăng lên Facebook cá nhân, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem. Trên trang cá nhân của Tuyền có hơn 700.000 lượt theo dõi chỉ nhờ việc... chửi bậy.

Tràn ngập clip chửi bới tục tĩu, Facebook cá nhân của "thánh chửi" Dương Minh Tuyền thu hút 700.000 lượt theo dõi

Đầu tháng 10/2016, Tuyền và nhóm bạn rủ nhau đi hát karaoke tại một quán ở TP Bắc Ninh. Tại đây, do mâu thuẫn với bạn hát trong quán karaoke, Tuyền mang súng và vật giống lựu đạn tới quán. Trên đường đi, anh ta chửi bới và nổ nhiều phát súng.

Ngày 18/4/2017, TAND TP.Bắc Ninh đưa Dương Minh Tuyền ra xét xử và tuyên phạt 32 tháng tù đối với anh này về các tội Gây rối trật tự công cộng và Hủy hoại tài sản.

Đường "Nhuệ"

Ngoài các tay "giang hồ mạng" đã nêu, một "giang hồ thật" cũng đã sa lưới pháp luật đó là đại gia Đường "Nhuệ" (tên thật Nguyễn Xuân Đường, SN 1971, ở TP.Thái Bình).

Đường Nhuệ có mối quan hệ khá thân thiết với Phú Lê (tên thật Lê Văn Phú, 40 tuổi, quê Yên Bái), người vừa bị Công an TP.Hà Nội bắt giữ để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Đường Nhuệ và Phú Lê là hai "giang hồ 4.0" mới bị bắt giữ với cùng hành vi "Cố ý gây thương tích"

Cũng như Phú Lê, Khá "Bảnh", Huấn "Hoa Hồng"... Đường "Nhuệ" thường xuyên lên mạng nói về việc sống có tâm, có đức, khuyên răn mọi người làm việc thiện, sống nghĩa khí… Tuy nhiên, hành động của những đối tượng này lại hoàn toàn trái ngược.

Ngày 10/4, Đường "Nhuệ" bị bắt giữ vì liên quan vụ án "Cố ý gây thương tích" ở trụ sở Công an phường Trần Lãm (TP.Thái Bình). Theo thông tin mới nhất, ngày 18/8 tới đây, Đường Nhuệ sẽ bị TAND TP.Thái Bình đưa ra xét xử sơ thẩm.