Điểm thi, điểm chuẩn các trường ngành Công an năm 2022

Bộ Công an thông báo Học viện Cảnh sát nhân dân và Học viện Chính trị Công an nhân dân là 2 trường đầu tiên có kết quả kỳ thi riêng của các trường khối Công an.

Kỳ thi đánh giá tuyển sinh Công an nhân dân được tổ chức vào 17/7 với sự tham dự của gần 9.000 thí sinh. Theo số liệu của Cục Đào tạo, Bộ Công an, năm 2022, tám trường công an tuyển 2.050 chỉ tiêu bằng ba phương thức gồm: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ GDĐT, quy định của Bộ Công an; Xét kết hợp chứng chỉ quốc tế và Xét theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với bài thi tuyển sinh riêng.

Học viện Cảnh sát Nhân dân đã tham gia tiếp sức mùa thi năm 2022. Ảnh: HVCSND



Bài thi đánh giá phục vụ phương thức thứ ba. Kết quả bài này chiếm 60% tổng điểm xét tuyển, điểm thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo chiếm 40%. Các bài thi gồm hai phần: trắc nghiệm và tự luận, tối đa 100 điểm. Thí sinh làm bài trong 180 phút, trong đó mỗi phần 90 phút.

Để tra cứu kết quả, thí sinh truy cập website của từng trường, sau đó chọn "Tra cứu điểm thi" ở ngay trang chủ.

Hiện tại vẫn chưa có điểm thi, điểm sàn, điểm chuẩn của các trường khối Công an. Thí sinh tham khảo từ các năm trước như sau:

Điểm chuẩn vào các trường ngành Công an năm 2021

Cục Đào tạo, Bộ Công an công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2021 vào các trường công an nhân dân. Nhìn chung điểm chuẩn năm 2021 cao hơn năm trước, có những ngành dành cho nữ, mức điểm chuẩn lên tới 29,99 điểm. Cụ thể như sau:

Trong đó, địa bàn 1 gồm các tỉnh miền núi phía Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La.

Địa bàn 2 gồm: các tỉnh, thành phố đồng bằng và trung du Bắc Bộ: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh.

Địa bàn 3 gồm: các tỉnh Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế .

Địa bàn 4 gồm: các tỉnh Nam Trung Bộ: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.

Địa bàn 5 gồm: các tỉnh Tây Nguyên: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng.

Địa bàn 6 gồm: các tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hồ Chí Minh.

Địa bàn 7 gồm: các tỉnh, thành phố Tây Nam Bộ: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau.

Địa bàn 8 gồm: các đơn vị trực thuộc Bộ Công an - A09, C01, C10, C11, K01, K02.

Điểm chuẩn vào 7 trường ngành Công an năm 2020

Năm 2020, 7 trường công an tuyển 2.980 học viên, gần gấp đôi năm ngoái. Ngoài sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp đăng ký của thí sinh, Bộ Công an lấy điểm trung bình cộng ba năm học THPT là điểm thành phần để tổ chức xét tuyển.

Điểm chuẩn ngành công an Học viện Chính trị Công an nhân dân



Năm 2020: Học viện Chính trị Công an nhân dân lấy điểm chuẩn với thí sinh nam miền Bắc là 21,4 điểm theo khối A1, 20,81 điểm theo khối C3, 23,06 điểm theo khối D1. Với thí sinh nữ miền Bắc, điểm chuẩn theo 3 tổ hợp lần lượt là 25,93 - 27,34 - 26,68 điểm.

Với thí sinh miền Nam, điểm chuẩn đối với nam là 27,3 điểm (A1), 22,59 điểm (C3). Điểm trúng tuyển đối với nữ là 25,71 điểm (A1), 26,35 điểm (C3) và 26,06 điểm (D1).

Đại học An ninh nhân dân

Năm 2020, điểm chuẩn Đại học An ninh nhân dân khối ngành Nghiệp vụ An ninh lấy điểm chuẩn 19,54-26,06, cao nhất tại tổ hợp C03 đối với nữ. Trường gửi đào tạo ngành Y có điểm chuẩn là 23,84 với nam, không tuyển nữ.

Điểm chuẩn của ngành Nghiệp vụ An ninh:

Tổ hợp Điểm trúng tuyển Điểm trúng tuyển Nam Nữ A01 (Toán, Lý, Hóa) 19,54 25,29 C03 (Văn, Toán, Sử) 20,06 26,06 D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) 21,54 25,21

Đại học Cảnh sát nhân dân

Điểm chuẩn đại học Cảnh sát nhân dân năm 2020 dao động 21,55-26,45, trong đó gửi đào tạo ngành Y lấy 24,8. Điểm chuẩn cụ thể của ngành Nghiệp vụ Cảnh sát:

Tổ hợp Điểm trúng tuyển Điểm trúng tuyển Nam Nữ A01 (Toán, Lý, Hóa) 22,66 25,83 C03 (Văn, Toán, Sử) 21,55 26,36 D01 (Toán, Văn, Tiếng Anh) 21,68 26,54

Học viện Cảnh sát nhân dân

Điểm chuẩn Học viện Cảnh sát nhân dân năm 2019 như sau:

Năm 2020, điểm chuẩn vào Học viện Cảnh sát nhân dân như sau:

Nghiệp vụ Cảnh sát: Đối với nam

Tổ hợp A01: 23,09 điểm.

Tổ hợp C03: 18,88 điểm.

Tổ hợp D01: 19,61điểm.

Đối với nữ

Tổ hợp A01: 27,16 điểm.

Tổ hợp C03: 27,73 điểm.

Tổ hợp D01: 27,36, tiêu chí phụ 26,36 điểm.

2. Gửi đào tạo ngành Y

- Tổ hợp B00: 23,09 điểm.

Học viện An ninh Nhân dân

Năm 2020, Học viện An ninh nhân dân lấy điểm chuẩn từ 20,66 đến 28,18. Cụ thể như sau:

Năm 2019, Học viện An ninh Nhân dân ở khu vực phía Bắc: Ngành Nghiệp vụ an ninh có điểm chuẩn dao động từ 22,35 (tổ hợp D01) đến 25 điểm (tổ hợp A01) đối với nam. Khu vực phía Nam: Điểm chuẩn thấp hơn với 20,55 (tổ hợp D01), 22,95 (tổ hợp C03), 21,42 điểm (tổ hợp 21,42) đối với nam.

Ngành An toàn thông tin trường này không tuyển nữ, chỉ tuyến nam với mức điểm chuẩn dao động từ 24,75 điểm đến 26,72 điểm (phía Bắc), 21,28 điểm đến 24,64 điểm (phía Nam).

Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Năm 2020, với hệ chính quy trong ngành công an, ĐH Phòng cháy chữa cháy lấy 27,11 điểm với thí sinh nam, 28,39 điểm với thí sinh nữ ở miền Bắc. Điểm chuẩn cho thí sinh ở miền Nam là nam 26,95 điểm, nữ 27,65 điểm.

Với hệ dân sự, trường lấy 13 điểm.

Điểm chuẩn đại học hệ chính quy năm 2019 như sau:

Phía Bắc: Đối với nam: 24,90 điểm (Tiêu chí phụ: Điểm thi THPT Quốc gia và điểm học bạ: 22,14 điểm và điểm thi môn Toán: 8,4); Đối với nữ: 25,92 điểm. Phía Nam: Đối với nam 24,36 điểm; Đối với nữ: 25,60 điểm. Trường cũng công bố điểm trúng tuyển đại học hệ dân sự năm 2019 là 14,0 điểm.

Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND

Theo đó, năm 2020, Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần CAND lấy điểm chuẩn như sau:

Với thí sinh nam miền Bắc, điểm chuẩn theo tổ hợp A0 là 26,1, A1 là 22,35 điểm. 25,65 là điểm chuẩn đối với thí sinh nữ miền Bắc theo tổ hợp A0.

Với thí sinh nam miền Nam, điểm chuẩn theo tổ hợp A0, A1 lần lượt là 25,48 và 23,25 điểm. Điểm chuẩn cho thí sinh nữ miền Nam, tổ hợp A0 là 25,5 điểm.