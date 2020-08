Điểm thi môn ngữ văn tỉnh An Giang cao bất thường?

Dựa vào dữ liệu điểm thi tốt nghiệp THPT 2020 mà Bộ GDĐT công bố mới đây, Trong số 10.157 thí sinh đạt điểm từ 9 - 10 môn ngữ văn, An Giang có tới 1.471 thí sinh (chiếm 14,48%), cao nhất cả nước.

Nếu tính trong số 50 bài thi đạt điểm từ 9,75 trở lên của cả nước thì có tới 25 bài thi thuộc về thí sinh tại hội đồng thi An Giang. Tỉnh này cũng sở hữu một trong hai bài thi Ngữ văn đạt điểm 10 tuyệt đối của năm nay.

Ảnh minh họa.

An Giang có tổng số 15.329 thí sinh dự thi môn Ngữ văn, trong đó, có 1.471 đạt điểm 9 - 10, chiếm 9,65%. Nếu so sánh với địa phương đông thí sinh khác như Hà Nội có tới 78.862 thí sinh dự thi và tỷ lệ đạt điểm 9 - 10 của Hà Nội chỉ là 1,85%. Tương tự, tỷ lệ này của Thanh Hóa và Nghệ An chỉ là 2,68% và 1,96%.

Lật lại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, An Giang chỉ có 22 thí sinh đạt mức điểm 9 - 10 trên tổng số 15.786 thí sinh, đạt tỷ lệ 0,14% (cũng là mức cao của năm 2019). So sánh với Hà Nội chỉ có 19 thí sinh trên tổng số 74.286 thí sinh, tỷ lệ là 0,025%.

Không chỉ số lượng thí sinh đạt mức điểm cao gần tuyệt đối chiếm tỷ lệ vượt trội, phân tích phổ điểm môn Ngữ văn của An Giang cũng cho thấy mức điểm của thí sinh An Giang năm nay cao vượt trội so với mặt bằng chung cũng như so với chính An Giang năm 2019.

Theo đó, phổ điểm thi môn Ngữ văn của An Giang có đỉnh là 8 điểm, với mức điểm phần lớn rơi vào quãng từ 7 đến 9 điểm, cao nhất cả nước. Phổ điểm này cao hơn nhiều so với Thủ đô Hà Nội (với đỉnh phổ điểm môn Ngữ văn là 7 điểm, mức điểm phổ biến từ 6 đến 8,25 điểm).

Bên cạnh đó, phổ điểm môn Ngữ văn của cả nước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 do Bộ GDĐT công bố có đỉnh phổ điểm ở mức 7 điểm.

Nếu so với chính tỉnh An Giang, thì năm ngoái, tỉnh này không có thí sinh nào đạt điểm 10 mà chỉ điểm 9,25. Đỉnh phổ điểm môn Ngữ văn của tỉnh An Giang trong năm 2019 là mức 6 điểm. Mức điểm phổ biến nhất là từ 5 - 7 điểm.

Môn Ngữ văn có 830.764 thí sinh dự thi. Điểm trung bình Ngữ văn là 6,62 điểm. Điểm số có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7 điểm. Trong số 119 thí sinh bị điểm liệt môn Ngữ văn, An Giang chiếm 2 bài trong tổng số này. Số lượng bài thi đạt điểm dưới trung bình của tỉnh này chỉ 228 bài, chiếm 1,51% trong tổng số bài trung bình của cả nước là 75.779.