Diễn biến mới nhất vụ xe hàng lậu tông cảnh sát cơ động tử vong ở Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với lái xe Trần Văn Dũng (sinh năm 1989, trú xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) và chủ xe Dương Đức Tuyển (SN 1998, trú tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) để điều tra về hành vi "Giết người" theo điều 123 Bộ luật hình sự.

"Sự việc xảy ra đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của dư luận nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí đối với lực lượng công an và gia đình đồng chí Nguyễn Văn Mạnh. Công an tỉnh Bắc Giang xin trân trọng cảm ơn, xem đây là nguồn động viên to lớn để lực lượng Công an tiếp tục vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành nhiệm vụ được giao", Công an tỉnh Bắc Giang thông tin.



Chiều 16/9, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cũng đã gửi Thư khen đến Công an tỉnh Bắc Giang và gia đình đồng chí Thượng sỹ Nguyễn Văn Mạnh, chiến sỹ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Bắc Giang.



"Hành động và sự anh dũng hy sinh của đồng chí Nguyễn Văn Mạnh thể hiện ý chí và sự quyết tâm rất cao trong đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, mang đậm bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, vì nhân dân phục vụ", nội dung Thư khen nêu rõ.

Bộ trưởng Tô Lâm cũng đề nghị Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đề nghị truy tố và đưa đối tượng phạm tội ra xét xử, trừng trị nghiêm minh trước pháp luật.

Hiện trưởng vụ việc. (Ảnh cắt từ clip)

Như Dân Việt đã thông tin, chiều ngày 14/9, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại km 122 + 150 đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, thuộc địa phận xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động phối hợp với Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang thực hiện kế hoạch công tác. Khi tổ công tác triển khai phương án dừng phương tiện, xe ô tô 16 chỗ BKS 29B – 501.64 đã giảm tốc độ, tấp vào lề đường rồi bất ngờ tăng tốc, hất Trung sĩ Nguyễn Văn Mạnh - chiến sĩ cảnh sát cơ động lên nắp capo. Xe di chuyển khoảng 1 km thì chiến sĩ Mạnh ngã xuống đường, bị bánh xe của ô tô chèn qua người. Chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh sau khi bị nạn đã được đồng đội đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong ngay sau đó. Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức truy bắt; tạm giữ 2 đối tượng. Trong đó Trần Văn Dũng (sinh năm 1989), trú tại xã Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội- là lái xe và Dương Đức Tuyển (sinh năm 1998), trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên - là chủ xe cùng phương tiện xe ôtô khách BKS 29B – 501.64 và toàn bộ hàng hàng hóa vi phạm trên xe. Ngay sau khi xảy ra vụ việc nghiêm trọng trên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang chỉ đạo điều tra làm rõ xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật đồng thời chỉ đạo các phòng liên quan tham mưu để thực hiện chế độ chính sách đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh.

Chiều 15/9, tang lễ chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh đã được Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với gia đình tổ chức theo nghi thức của Công an nhân dân; đồng thời, Công an tỉnh Bắc Giang đã thăng quân hàm từ Trung sĩ lên Thượng sĩ đối với chiến sĩ Nguyễn Văn Mạnh.