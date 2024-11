Bộ Công an lấy ý kiến khen thưởng 1 tập thể và 3 sĩ quan cấp tá

Cụ thể: Căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối tập thể và các cá nhân sau:

Tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba cho: Tập thể Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an;

Đại tá Bùi Đức An (áo trắng) nhận quyết định giữ chức Phó Giám đốc Công an Sóc Trăng ngày 9/10/2024.

Đại tá Bùi Đức An, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng (nguyên Trưởng phòng, Phòng phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dịch vụ du lịch - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an).

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho:

Trung tá Mai Quang Khải, cán bộ Phòng phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dịch vụ du lịch - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an;

Trung tá Trần Đình Văn, cán bộ Phòng phòng, chống tội phạm môi trường trong lĩnh vực y tế, an toàn thực phẩm, dịch vụ du lịch - Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về đề nghị tặng thưởng đối với tập thể và các cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn trong thời gian 10 ngày kể từ ngày đăng (đăng từ ngày 22/11).