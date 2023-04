Vụ Trang Nemo gây rối trật tự công cộng: 1 bị can tử vong do đột quỵ

Vụ Trang Nemo gây rối trật tự công cộng: 1 bị can tử vong do đột quỵ Vụ Trang Nemo gây rối trật tự công cộng: 1 bị can tử vong do đột quỵ

Liên quan đến vụ Trang Nemo cùng 4 đồng phạm bị truy tố tội “Gây rối trật tự công cộng”, một trong 4 bị can đã tử vong do đột quỵ, cơ quan điều tra TP.HCM đình chỉ điều tra đối với bị can này.

