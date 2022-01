Điện Biên: Nghẹt thở truy bắt các đối tượng vận chuyển hàng trăm bánh heroin và ma túy

Ngày 8/1, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc-Thứ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen và tặng thưởng các lực lượng điều tra tội phạm ma túy tỉnh Điện Biên vì đã bắt giữ các đối tượng vận chuyển hàng trăm bánh heroin và ma túy đá.