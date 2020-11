Diễn biến 'nóng' vụ bố chồng dùng búa đánh con dâu và 2 cháu trọng thương

Ngày 30/11, theo Pháp luật và Bạn đọc, lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, hiện đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ bố chồng đánh con dâu xảy ra tại xã Xuân Viên lên Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tuy nhiên, Công an huyện Nghi Xuân vẫn đang tiếp tục phối hợp với đơn vị chức năng tỉnh để điều tra làm rõ vụ việc.

Mâu thuẫn xuất phát trong lúc ăn cơm, ông C. đã dùng búa đánh bị thương con dâu, 2 cháu.





Liên quan đến vụ án này, cơ quan công an cho biết, bước đầu nguyên nhân vụ việc được xác định do mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Một số thông tin đồn đại về việc ông H.T.C. muốn bán đất dẫn đến mâu thuẫn, nhưng công an chưa làm rõ thông tin này.

Cháu N. và cháu V. sau 1 thời gian điều trị đã ổn định sức khỏe và được cho về nhà.

"Ông C. đang có biểu hiện nhiều của thần kinh không ổn định. Người này tuổi cao sức yếu nên đang được điều trị tại bệnh viện. Công an vẫn đang tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ vụ việc", một lãnh đạo Công an huyện Nghi Xuân nói.

Được biết, sau vụ việc, 3 mẹ con chị P.T.D. (34 tuổi) bị nhiều vết thương ở đầu và được đưa đi bệnh viện cấp cứu điều trị.

Sau nhiều ngày chăm sóc, hiện sức khỏe cả 3 nạn nhân đã ổn định hơn nhiều. Trong đó 2 cháu bé con chị D. gồm: H.B.N (9 tuổi) và H.N.V (4 tuổi) sau 10 ngày điều trị tại bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hiện đã khỏe mạnh, được cho xuất viện về nhà.

Riêng chị D. hiện vẫn được giữ lại viện điều trị để chăm sóc thai nhi. Do chị D. đang mang thai tháng thứ 6, các bác sỹ không thể chụp chiếu vết thương trên đầu nên không thể xác định chính xác những tổn thương phía trong.

"Hiện vợ tôi vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện, sức khỏe đỡ hơn nhiều. Các bác sỹ nói thai nhi trong bụng không bị ảnh hưởng gì", anh H. (chồng chị D.) chia sẻ và cho biết anh vẫn đang phối hợp với công an giải quyết vụ việc.

Cháu V. bị 2 vết thương trên đầu do ông nội đánh.

Như Dân Việt đã đưa tin, vào khoảng 19 giờ ngày 13/11, trong lúc ăn cơm tối, ông H.T.C. đã nảy sinh mâu thuẫn với con dâu là chị P.T.D. (SN 1986). Trong cơn nóng giận, ông C. đã đánh chị D. cùng hai cháu gái nội của mình là bé H.B.N. (9 tuổi) và bé H.N.V. (4 tuổi).

Khi bị ông nội đánh, cháu N. nhanh chân chạy thoát ra ngoài rồi kêu cứu hàng xóm. Người dân xung quanh nhanh chóng chạy tới và đưa 3 mẹ con chị C. tới bệnh viện Bệnh viện Đa khoa TP.Vinh, Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do bị thương nặng nên 3 mẹ con chị D. được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An. Sau đó, cháu N. và cháu V. được chuyển đến Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An để tiếp tục cứu chữa.

Về phía ông C., sau khi gây án, người này được tìm thấy tại một trang trại cách nhà khoảng 300 m, trong tình trạng sức khỏe không tốt, liên tục bị nôn và có mùi của thuốc bảo vệ thực vật, nên được chuyển đi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Căn nhà nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Đ. Hùng).

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh điều tra làm rõ.