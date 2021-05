Điện Biên: Trú mưa dưới gốc cây, 1 người bị sét đánh tử vong

Theo tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Tênh Phông, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Nạn nhân bị sét đánh tử vong là ông L.A.S. (sinh năm 1974, bản Há Dùa, xã Tênh Phông). Gia đình ông S. thuộc diện khó khăn của xã.

Ảnh minh họa.



Chiều ngày 5/5, trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo UBND xã Tênh Phông cho biết: Khoảng 9h50 sáng nay, trên địa bàn xã xảy ra trận mưa nhỏ kèm theo sấm sét. Lúc này, ông S. cùng với 2 công nhân đang trộn bê tông để làm đường giao thông nông thôn đi vào bản Há Dùa. Thấy trời mưa nên ông S. chạy vào một gốc cây gần đấy để trú mưa. Đang trú mưa, bất ngờ ông S. bị sét đánh tử vong tại chỗ.

Theo đại diện lãnh đạo UBND xã, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an xã đã xuống hiện trường kiểm tra và xác định nguyên nhân tử vong là do bị sét đánh. Lực lượng công an đã bàn giao thi thể cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục.

Dự báo thời tiết ngày 5/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, theo nguyên lý, sét sẽ đánh vào những vật cao hơn các vật thể khác. Đặc biệt với những gốc cây to, mọc trơ trọi thì càng có nguy cơ bị sét đánh. Vì vậy, khi trời mưa giông, sấm sét, người dân tuyệt đối không nên trú mưa dưới gốc cây.