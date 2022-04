Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2022 với chủ đề "Kinh tế số: Động lực tăng trưởng và phát triển TP.HCM trong tương lai" diễn ra sáng 15/4.



Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cho biết, về mục tiêu phát triển kinh tế số, TP.HCM đã đặt ra các mục tiêu cao hơn cả nước, đến 2025, kinh tế số đóng góp 25% trong tỷ trọng GRDP và đến 2030 đóng góp 40%, tương ứng cả nước là 20% và 30% GRDP.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã đề nghị lãnh đạo, doanh nghiệp, nhân dân TP.HCM 5 vấn đề cần quan tâm để phát triển kinh tế số tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2022. Ảnh: Hồng Phúc

Để thực hiện mục tiêu này, Phó Thủ tướng đề nghị lãnh đạo, doanh nghiệp, nhân dân TP.HCM trong thời gian tới cần lưu ý 5 nhiệm vụ.

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, thu hút và khai thác tốt mọi nguồn lực để phát triển sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, tức là nền kinh tế thực. Vì chỉ khi có nền kinh tế mạnh, hàng hóa dịch vụ dồi dào thì mới là nền tảng bền vững cho phát triển kinh tế số, kinh doanh trực tuyến hay các dịch vụ cao cấp khác.

"Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM trong việc đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, rà soát các bất cập về thể chế, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự để giải quyết các điểm nghẽn trong phát triển", ông nói.

Thứ hai, Phó Thủ tướng nhấn mạnh TP.HCM cần tăng cường hợp tác, trao đổi và học hỏi các quốc gia, các đối tác, bạn bè quốc tế.

"Tôi hoan nghênh TP.HCM đã mời được nhiều tổ chức quốc tế uy tín, nhiều quốc gia và địa phương nước bạn tham dự và chia sẻ. Tuy nhiên, cần học hỏi một cách nghiêm túc, bài bản và liên tục mới hấp thụ được các tinh hoa, các bài học quý báu của bạn bè quốc tế. Cũng lưu ý, việc vận dụng vào thực tế cần đảm bảo tính đặc thù của Việt Nam và thành phố, không máy móc", ông nói.

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm số tại Diễn đàn Kinh tế TP.HCM 2022. Ảnh: Hồng Phúc



Thứ ba, tích cực triển khai nhanh và hiệu quả chiến lược quốc gia về kinh tế số, xã hội số đã có, vấn đề còn lại là triển khai nhanh chóng và hiệu quả vào các hoạt động thực tế của TP. Phương châm về thực hiện chuyển đổi số, kinh tế số là "tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, cách làm thực tiễn, cụ thể". Tuyệt đối không thể triển khai theo kiểu phong trào, vì chắc chắn sẽ dẫn đến lãng phí nguồn lực, không hiệu quả.

"Muốn vậy cần có kế hoạch chi tiết, khả thi với các giải pháp đồng bộ, tạo cơ hội để các bên có liên quan tham gia vào chuyển đổi số, kinh tế số. Chính quyền phải là người dẫn dắt, khai phá, tạo điều kiện cho sự phát triển, thu hút doanh nghiệp, cá nhân tham gia trong một hệ sinh thái chung", ông nói.

Thứ tư, Phó Thủ tướng nhấn mạnh giai đoạn trước mắt, trong khi tiếp tục đầu tư hạ tầng số và cải thiện các hạ tầng thiết yếu khác, thì một việc rất quan trọng nhưng ít tốn kém là nâng cao nhận thức, trình độ và kỹ năng của nhân lực tham gia chuyển đổi số và kinh tế số.

Cuối cùng, chú trọng bảo đảm an toàn mạng trong chuyển đổi số, phát triển nhân lực. Đây là việc hết sức quan trọng, đến nay, nguy cơ bị tấn công mạng rất cao. Vấn đề an toàn an ninh mạng, công tác chuyển đổi số, đảm bảo an ninh mạng là cấp thiết, cần linh hoạt, hiệu quả, đáp ứng quá trình chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh kinh tế số giúp tăng năng suất lao động, tạo ra các cơ hội kinh doanh mới cho doanh nghiệp, góp phần quan trọng tái cấu trúc nền kinh tế và trước mắt giúp phục hồi nhanh về tăng trưởng kinh tế. Thành công về chuyển đổi số và kinh tế số tại TP.HCM sẽ góp phần quan trọng thành công trên cả nước; đồng thời khẳng định vai trò, vị thế đầu tàu của TP.HCM và là trung tâm về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực.