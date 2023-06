Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM cho biết, trong thời gian gần đây, trên địa bàn TP.HCM, khách hàng sử dụng điện tiếp tục nhận được cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực.



Theo thống kê, trong năm 2022, có 3.107 khách hàng và các tháng đầu năm có 69 khách hàng trên toàn quốc phản ánh đến Trung tâm Chăm sóc khách hàng thuộc EVNHCMC về các cuộc gọi thông báo nợ tiền điện, dọa cắt điện, ngưng hợp đồng nếu không thanh toán ngay… Những người này yêu cầu khách hàng liên hệ nhân viên điện lực tư vấn (giả danh), sau đó đối tượng giả danh yêu cầu đóng tiền điện qua một tài khoản của cá nhân để không bị cắt điện.

Điện lực TP.HCM chỉ cách phân biệt cuộc gọi giả danh nhân viên điện lực. Ảnh: EVNHCMC.

Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM, dấu hiệu nhận biết các cuộc gọi giả danh gồm: Không có chữ EVNHCMC khi hiện số cuộc gọi; điện thoại gọi đến có số nước ngoài; nói không đúng tên đơn vị quản lý nơi khách hàng mua điện; báo nợ tiền điện ở các tỉnh thành khác dù khách hàng chỉ ở TP.HCM; gọi cho người dân ở các tỉnh thành thông báo nợ tiền điện tại TP.HCM; thông báo nợ tiền điện và đe dọa cắt điện, yêu cầu thanh toán tiền điện ngay…

Đơn vị đã gửi văn bản đề nghị Công an TP.HCM vào cuộc, điều tra, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật. Công an TP.HCM đã yêu cầu công an các quận huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến đến người dân các hành vi giả mạo nhân viên điện lực để người dân biết, phòng tránh.

Ông Kiên khuyến cáo, khách hàng khi nghi ngờ cuộc gọi giả danh điện lực thì không cung cấp thông tin cá nhân, số tài khoản, mật khẩu tài khoản; không thanh toán tiền điện cho người lạ, không chuyển tiền số tài khoản được yêu cầu. Đồng thời, cần báo ngay tổng đài 1900.545454 của Tổng Công ty Điện lực TP.HCM hoặc cơ quan công an các địa phương.

Ngoài ra, ông Kiên còn cho biết, đơn vị đã phối hợp với các nhà mạng đưa vào sử dụng hệ thống định danh, cuộc gọi đến điện thoại di động của khách hàng sẽ hiển thị chữ "EVNHCMC" để dễ dàng phân biệt.

Đối với khách hàng còn nợ tiền, đơn vị sẽ thông báo qua SMS/ZML từ số điện thoại có tên thương hiệu EVNHCMC; từ email cskh@hcmpc.com.vn; ứng dụng EVNHCMC CSKH; hoặc nhân viên điện lực sẽ gọi điện để thông báo khách hàng thanh toán đúng hạn và thông báo tạm ngưng cung cấp điện sau 15 ngày và 2 lần thông báo.

Khi liên hệ khách hàng qua điện thoại, nhân viên điện lực đều sử dụng cuộc gọi định danh, chủ động giới thiệu họ tên, mã nhân viên và đơn vị công tác (là các công ty điện lực quận huyện thuộc đơn vị). Từ những thông tin sẵn có, nhân viên điện lực sẽ hỏi khách hàng về địa chỉ sử dụng điện để xác nhận, trường hợp không đúng đối tượng sẽ không tiếp tục cuộc gọi, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực TP.HCM thông tin thêm.