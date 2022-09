Điện lực TT-Huế đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn PCCC về sử dụng điện và mạng lưới điện

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế do bà Nguyễn Thị Ái Vân-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế làm trưởng đoàn, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo các phòng, ban chức năng theo quyết định của Thường trực HĐND tỉnh. Làm việc với đoàn giám sát, về phía Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế có ông Nguyễn Đại Phúc- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; ông Hoàng Ngọc Hoài Quang, Phó Giám đốc KTSX phụ trách công tác PCCC&CNCH Công ty và lãnh đạo, chuyên viên phòng An toàn liên quan.

Bà Nguyễn Thị Ái Vân- Trưởng Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua nội dung, chương trình buổi làm việc với Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế. Ảnh: Phước Sơn.

Theo nội dung, yêu cầu của Đoàn giám sát tại buổi làm việc, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trình bày báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016-2021 mà nội dung trọng tâm là "Vai trò của ngành điện trong việc thực hiện PCCC liên quan đến lưới điện trên địa bàn tỉnh". Việc ban hành các quy định, nội quy, tuyên truyên, phổ biến pháp luật, kiến thức PCCC; công tác huấn luyện nghiệp vụ và thực tập phương án PCCC, quản lý và duy trì hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở; việc tổ chức thực hiện các quy định, nội quy, biện pháp, điều kiện an toàn PCCC thuộc phạm vi quản lý; công tác tự kiểm tra; trang bị phương tiện PCCC, chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy, xây dựng và tổ chức thực tập phương án; Bảo đảm kinh phí cho hoạt động PCCC, lập hồ sơ theo dõi, quản lý công tác PCCC, tổ chức thống kê báo cáo về PCCC.

Ông Nguyễn Đại Phúc- Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế phát biểu và giới thiệu thành phần tham gia làm việc với Đoàn giám sát. Ảnh: Phước Sơn.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đặc biệt chú trọng đến công tác bảo đảm an toàn PCCC về sử dụng điện và mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh. Công ty đã triển khai công tác tuyên truyền PCCC đến các đơn vị trực thuộc bằng văn bản hướng dẫn, file hình ảnh, tờ rơi, video…; phối hợp với truyền hình địa phương, đài phát thanh phường, xã và trên Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Hue-S) để tuyên truyền các nguyên nhân cháy, nổ do sử dụng điện không an toàn và cách phòng tránh các tai nạn điện tại các trung tâm thương mại và trong nhân dân, đặc biệt là các hộ gia đình vừa là nơi ở vừa là nơi sản xuất, kinh doanh các mặt hàng, vật liệu dễ cháy. Các đơn vị thuộc Công ty đã kết hợp với địa phương qua các buổi sinh hoạt cộng đồng để tuyên truyền an toàn sử dụng điện trong công tác phòng chống cháy, nổ cho bà con và sự nguy hiểm của dây sau công tơ nếu không được kiểm tra, xử lý thường xuyên.

Ông Hoàng Ngọc Hoài Quang- Phó Giám đốc KTSX, phụ trách công tác PCCC Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế trình bày báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Phước Sơn.

Mạng lưới điện trên địa bàn tỉnh được tăng cường công tác vận hành, điều độ hệ thống điện, đảm bảo cung cấp điện liên tục, ổn định trên địa bàn toàn tỉnh loại trừ các nguy cơ cháy, nổ xảy ra, đặc biệt đối với các phụ tải trọng điểm, quan trọng, phụ tải sản xuất tại các khu công nghiệp, phụ tải kinh doanh dịch vụ tại trung tâm thành phố, thị trấn, thị xã. Công ty đã lập lịch công tác tối ưu trên lưới điện không để quá tải cục bộ gây cháy nổ làm mất điện khách hàng; lập kế hoạch kiểm tra định kỳ đường dây và trạm biến áp đúng quy định. tăng cường sử dụng camera nhiệt kiểm tra tiếp xúc MBA, đo PD các tủ RMU, kiểm tra tiếp xúc tủ hạ thế, đo phụ tải vào thời gian cao điểm để báo cho khách hàng tiến hành cân pha san tải khi phụ tải không cân bằng.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Nhà điều hành sản xuất. Ảnh: Phước Sơn.

Công ty cũng chú trọng kiểm tra các trạm biến áp cấp điện cho các khu vực khách hàng quan trọng để kịp thời phát hiện các điểm bất thường và xử lý, tuyệt đối không để xảy ra cháy, nổ do quá tải, làm gián đoạn cung cấp điện; thực hiện việc giám sát thường xuyên và xử lý kịp thời các trường hợp quá tải đường dây, trạm biến áp phụ tải, aptomat hạ thế… trong các ngày nắng nóng và mùa lễ hội để có phương thức phân bố tải hợp lý, vận hành an toàn thiết bị, ngăn ngừa sự cố cháy, nổ xảy ra.

Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế đặc biệt chú trọng bảo đảm an toàn PCCC về sử dụng điện và mạng lưới điện. Ảnh: Phước Sơn.

Tại buổi làm việc, các thành viên cũng trình bày ý kiến về các vấn đề như: Sự phối hợp của ngành điện với địa phương trong công tác tuyên truyền về công tác PCCC trong sử dụng điện đến người dân; ý thức của người dân trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả. Qua đó xác định công tác tuyên truyền đến người dân là việc làm không chỉ riêng ngành điện mà tất cả các cơ quan đoàn thể trên địa bàn tỉnh phải cùng tham gia để nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc PCCC với mục đích cuối cùng là giảm thiểu các vụ cháy đáng tiếc xảy ra gây thiệt hại về người và tài sản của nhân nhân.

Kết luận tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã đánh giá cao việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2016-2021 của Công ty Điện lực Thừa Thiên Huế và tính chủ động, ngăn ngừa có hiệu quả trong công tác PCCC của Công ty.