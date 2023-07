Miss World Vietnam 2023 gây "sốt" khi công khai bạn trai

Mới đây, trong buổi họp báo đầu tiên của top 3 Miss World Vietnam 2023, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi đã gây chú ý khi công khai bạn trai ngay sau đêm đăng quang.

Được biết, Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi và bạn trai đã có mối tình kéo dài suốt yêu 5 năm từ khi cả hai mới chỉ là học sinh, cùng nhau đồng hành đến khi học Đại học: "Mối tình của tôi đã kéo dài được 5 năm chứng tỏ cả hai có sự thấu hiểu cũng như tin tưởng lẫn nhau. Khi tôi tham gia Miss World Vietnam 2023, bạn trai đã hoàn toàn ủng hộ để tôi có thể tỏa sáng, toàn tâm về cuộc thi và ngày hôm nay tôi đã đoạt danh hiệu cao nhất.

Chắc hẳn trong thời gian tới trên cương vị Miss World Vietnam 2023 với lịch trình dày đặc nhưng tôi tin bạn trai sẽ hiểu cho tôi. Bởi vì, tôi còn sứ mệnh, nhiệm vụ cao cả hơn, hướng đến cộng đồng nhiều hơn".

Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi công khai bạn trai khi vừa đăng quang. (Ảnh: BTC)

Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi cho biết, bạn trai hiện tại là mối tình đầu của cô. Trước câu hỏi, liệu bạn trai của Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi có phải là "đại gia"?, người đẹp gốc Bình Định thẳng thắn cho biết: "Tôi và bạn trai đều là những học sinh giỏi, học sinh gương mẫu của lớp, luôn luôn chú tâm vào việc học tập. Đến tận lớp 12, tôi mới có mối tình đầu và bạn trai là người đã theo đuổi tôi rất kịch liệt. Sau đó, chúng tôi mới xác nhận mối quan hệ tình cảm.

Hiện tại, bạn trai của tôi đang là sinh viên trường Đại học Kiến trúc và tôi là sinh viên trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP.HCM). Bố mẹ của bạn trai tôi đều là giáo viên tại trường cấp 2. Những thông tin này tôi đều công khai và tôi không có gì giấu giếm để cho mọi người có cái nhìn khách quan".

Lời nhắn nhủ của Bình An dành cho bạn trai Miss World Vietnam 2023

Ngay lập tức những chia sẻ của Miss World Vietnam 2023 đã nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng, bày tỏ sự ngưỡng mộ cho mối tình kéo dài suốt nửa thập kỷ của đương kim Miss World Vietnam với bạn trai thì cũng có nhiều ý kiến tỏ ra ái ngại cho chuyện tình của cặp đôi.

Không ít cư dân mạng cho rằng, khi Huỳnh Trần Ý Nhi một bước tiến đến ngôi vị cao nhất, của một cuộc thi sắc đẹp có tầm cỡ sẽ tạo ra khoảng cách lớn với bạn trai còn đang ngồi trên ghế giảng đường.

Bạn trai của Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi xuất hiện tại họp báo sau đăng quang. (Ảnh: Chụp màn hình Miss World Vietnam)

Từ chuyện tình của Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi, nhiều người nhận thấy có sự tương đồng với mối tình của Á hậu Phương Nga và diễn viên Bình An. Thời điểm Á hậu Phương Nga đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2018, cả Bình An và Phương Nga đều đã giữ kín chuyện cả hai đang hẹn hò dù có nhiều nghi vấn xoay quanh cặp đôi trai tài gái sắc này. Sau 4 năm hẹn hò, cả hai đã tổ chức đám cưới trong mơ và nhận về nhiều lời chúc phúc của người hâm mộ.

Diễn viên Bình An thừa nhận, khoảng thời gian khó khăn nhất của cặp đôi là khi Phương Nga mới trở thành Á hậu. Lúc đó, cô có lịch trình hoạt động dày đặc, đi rất nhiều nên Bình An thường lo lắng Phương Nga khi có danh hiệu rồi sẽ bỏ anh ấy, không yêu anh nữa. Bình An cũng từng thú nhận với Phương Nga rằng, lúc đó, anh từng tìm lý do để chia tay nhưng Phương Nga không chấp nhận.

Diễn viên Bình An nhắn nhủ đến bạn trai của Miss World Vietnam 2023 Huỳnh Trần Ý Nhi. (Ảnh: Chụp màn hình)

Dưới một bài viết chia sẻ câu chuyện tình cảm của đương kim Miss World Vietnam 2023 trên mạng xã hội, diễn viên Bình An đã bất ngờ để lại lời nhắn nhủ cho bạn trai của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi: "Tôi hiểu rất rõ cảm giác của bạn ngay lúc này. Tôi cũng đã suy nghĩ lung tung rất nhiều nhưng sau đó... Tôi mong hai bạn sẽ làm được".

Lời chia sẻ của diễn viên Bình An dành cho bạn trai của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi ngay lập tức nhận về hàng nghìn lượt bày tỏ cảm xúc, bình luận.



"Bình An và Phương Nga đúng là có mối tình khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bạn trai của tân Hoa hậu tôi nghĩ cũng không phải là tầm thường. Chỉ cần hai bạn đủ cố gắng, nỗ lực và kiên trì, đồng hành bên nhau chắc chắn sẽ tạo nên trái ngọt", tài khoản Võ Thùy Chi.

"Khoảng cách của Bình An và Nga ngắn hơn nhiều so với hai bạn này nên sẽ khó khăn hơn gấp bội. Chỉ mong rằng bạn trai của tân hoa hậu hãy thật tự tin, vững tâm, tin tưởng bạn gái. Mong Hoa hậu Ý Nhi một lòng với bạn trai đã đồng hành cùng mình hơn nửa thập kỷ. Tôi tin hai bạn sẽ hạnh phúc", tài khoản Jenny Vương viết.

"Áp lực của Bình An chỉ là 1/10 so với bạn trai của Hoa hậu Huỳnh Trần Ý Nhi, bởi Bình An đã là diễn viên nổi tiếng từ trước, còn Phương Nga khi đăng quang ngôi vị Á hậu 1 mới bắt đầu được mọi người biết mặt. Còn chàng trai kia lại chưa có gì trong tay, còn đang đi học nên sự tự ti, lo lắng lớn hơn nhiều khi người yêu một bước vinh quang, trở thành Miss World Vietnam. Chỉ mong hai bạn bản lĩnh để có thể viết tiếp câu chuyện tình đẹp như cổ tích", khán giả Trần Hương Trà chia sẻ.

Diễn viên Bình An và Á hậu Phương Nga có mối tình đẹp và một đám cưới viên mãn. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với Dân Việt về cuộc sống hôn nhân với vợ Á hậu, diễn viên Bình An cho biết: "Phương Nga đặt niềm tin nhưng tôi cũng phải làm gì đó để cô ấy tin tưởng. Trước giờ, tôi không phát sinh chuyện ngoài lề với bạn diễn. Đó là điều kiện cần để bà xã tin tôi.

Trong 5 năm yêu nhau, tôi làm nhiều phim và luôn có thủ tục giống như khai báo (cười). Giả sử tôi nói trong phim này có cảnh này cảnh kia, có cảnh hôn hay không… Đó là những điều tôi phải chủ động để tạo niềm tin cho vợ.

Tất nhiên, Phương Nga cũng ghen. Nhìn thấy bạn đời có cảnh thân mật với bạn diễn chắc cũng khó tránh khỏi cảm xúc này. Nhưng bà xã tôn trọng tôi, tôn trọng công việc của diễn viên. Nhờ đó mà tôi thoải mái, tự tin làm nghề. Nếu gặp những phân đoạn tình cảm mà mình cứ lăn tăn thì khó làm nghề".

Theo diễn viên Bình An tiết lộ, trong thời gian này anh sẽ giãn công việc ra một chút để tập trung lo cho gia đình. "Có em bé là duyên trời nên vợ chồng tôi không đặt nặng tâm lý, không dự tính trước thời gian cụ thể. Tôi để mọi thứ thoải mái", nam diễn viên cho hay.