"Diễn viên cảnh nóng" gây choáng vì mặc váy phản cảm bị nhắc tên suốt nhiều năm là ai?

Tại Liên hoan phim quốc tế Busan 9 năm trước, nữ diễn viên kém nổi tiếng Oh In Hye bỗng trở thành hiện tượng xuất hiện tràn lan trên các mặt báo. Người đẹp sinh năm 1984 khoe triệt để vòng một táo bạo khi diện bộ trang phục màu đỏ rực rỡ. Cũng vì bộ trang phục "mặc như không mặc váy" khiến dân mạng "dậy sóng" chỉ trích Oh In Hye và gắn mác cô là "mỹ nhân lộ liễu" suốt nhiều năm qua.

Oh In Hye gây "sốt" khi mặc trang phục "mặc như không mặc" đến dự Liên hoan phim quốc tế Busan 2011.

Mới đây, Oh In Hye xuất hiện trong một chương trình truyền hình và bất ngờ nhắc lại ồn ào năm xưa. "Mỹ nhân lộ liễu" tỏ ra hối hận vì bộ rang phục hở bạo của mình. Cô khẳng định nếu quay ngược thời gian, bản thân sẽ chăm chút hơn. Oh In Hye cho biết cô sẽ chọn các bộ cánh cao cấp chứ không diện bộ váy hở bạo như thế đến một sự kiện danh giá như Liên hoan phim quốc tế Busan.

Ngoài chia sẻ trên, mỹ nhân Hàn nhắc đến sự cố hai chiếc dây áo cứ chờ chực tụt xuống. Theo Oh In Hye hé lộ vì không có băng keo hai mặt cố định dây áo nên cô đã nghĩ ra cách xoắn dây áo thành nhiều vòng hơn để bám sát trên vai.

Oh In Hye ân hận vì bộ trang phục "mặc như không mặc" khi xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Busan cách đây 9 năm.

Oh In Hye ra mắt khán giả từ năm 2011 với bộ phim điện ảnh Red Vacance Black Wedding của cố đạo diễn Park Cheol Soo. Ngoài ra, cô còn tham gia các tác phẩm No Breathing, The Plan, Secret Travel…

Sự nghiệp của nữ diễn viên sinh năm 1984 mờ nhạt dù ồn ào "mặc như không mặc" giúp cô được chú ý hơn. Các vai diễn bậc trung chỉ đủ giúp cái tên Oh In Hye có mặt trong danh sách diễn viên phụ. Trên màn ảnh Oh In Hye thường bị gắn mác "diễn viên cảnh nóng" hay "người đẹp thích cởi". Tuy nhiên, trong cuộc sống, cô ăn mặc giản dị. Nữ nghệ sĩ cho biết, bản thân hiện tại vẫn giữ đam mê với công việc và thoải mái trước các thắc mắc về bộ váy năm xưa.

Oh In Hye chia sẻ cô đang trong trạng thái tích cực làm việc, sẵn sàng nhận vai nhỏ trong các dự án phim ảnh. Đáng chú ý, người đẹp sinh năm 1984 sẽ hợp tác với Nautilus ra mắt một ca khúc mới vào hôm qua (26/8).