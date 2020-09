Diễn viên Gia Linh: Mẹ tôi giống như một người đàn ông trong gia đình, mọi thứ mẹ đều làm hết.

Mới đây, chương trình "Con tôi vô số tội" lên sóng với khách mời là hai mẹ con diễn viên Gia Linh. Nữ diễn viên có tên thật là Nguyễn Thị Như Ánh, cô sinh năm 1997 và được biết đến khi tham gia nhiều bộ phim như Thạch thảo, Hạ cuối tình đầu, Lật mặt 3, Gái xinh nổi loạn...

Mẹ ruột Gia Linh kể lại: "Khi ăn, tôi cũng thèm ngô luộc. Cơm thì không ăn mà tôi toàn ăn ngô luộc với than. Trong than có vị bùn, có cái thì hơi ngọt ngọt, có cái thì đắng. Lúc ăn than, tôi phải có một ly nước bên cạnh vì có một loại than khi ăn thì bị tê hết lưỡi. 10 năm sau khi sinh Gia Linh, tôi vẫn còn ăn than.

Lúc nhỏ, Linh vừa thông minh, vừa tinh nghịch. Lúc đi học, Gia Linh học rất giỏi. Năm Linh học lớp 3, ba lâm bệnh nên tôi phải lo cho ba Linh chữa bệnh. Hai anh em Linh tự ở nhà, tự ăn uống, tự đi học. Có nhiều khi nhà hết gạo thì anh Linh phải đi vay gạo.

Nhà tôi có rất nhiều rẫy. Khi ba Linh bị bệnh, tôi phải bán gần 10 hecta rẫy . Lúc ba Linh trong viện, đau đớn vật vã, đau từ trên giường rơi xuống đất. Chứng kiến cảnh đó rất đau lòng nên tôi không muốn cho con vào viện"

Sau 1 năm tôi hoàn tất số nợ của ngân hàng, ngân hàng sau đó thấy tôi uy tín nên cho vay thêm nhiều lần. Tôi dùng tiền đi làm ăn, từ năm 2009 đến 2014, tôi gần như trả xong hết nợ.



"Hồi có cát-xe đầu tiên, Linh có tặng tôi một chiếc váy rất thời trang, đến bây giờ váy đã cũ rồi nhưng tôi vẫn thích mặc vì là váy con mua cho. Mấy năm nay, con tôi đã tự lập, không xin tiền mẹ nữa" - Mẹ ruột Gia Linh hồi tưởng.

Gia Linh nói: "Khi tôi học cuối năm lớp 6, ba tôi mất. Hồi nhỏ, tôi rất vô tư, khi người ta hỏi ba tôi bị bệnh gì, tôi bảo ba bị bệnh gan nhưng chưa hiểu là bệnh đó sẽ chết. Tôi cũng chứng kiến ba tôi đau đớn nhiều. Lúc đó nhà nhiều biến cố quá nên tôi cũng trưởng thành so với những bạn khác".

Mẹ tôi giống như một người đàn ông trong gia đình, mọi thứ mẹ đều làm hết. Lúc ba mới mất được vài ngày, mẹ đã đi làm rồi. Mọi người mới hỏi là: "Sao đi làm sớm quá?". Nhưng vì lúc ba mất, mẹ tôi đã bán hết mọi thứ, chỉ có nhà là chưa bán thôi nên phải đi làm.

Lúc ba mất, tâm lý tôi cũng thay đổi. Tôi không nghe lời mẹ, ham chơi, lười và học sa sút. Khi lên lớp 7, thầy giáo phải gọi tôi lên kiểm điểm suốt.

Nhớ lại những lúc mẹ khổ mà tôi thấy đau lòng lắm, tự trách mình vì sao lúc đó không hiểu cho mẹ.

Có những khoảnh khắc cô đơn ở Sài Gòn một mình, tôi buồn, nhớ ba mẹ, tôi nhìn lên bầu trời và bảo: "Nếu như ba thương con, ba hãy cho con sức khỏe để con báo hiếu cho mẹ". Đó là động lực cho tôi cố gắng.

"Hồi lớp 11, tôi đi làm thêm bán phô mai que, có để dành được 1 khoản tiền, tôi thuyết phục mẹ cho vài Sài Gòn đóng phim. Đến khi lên gặp đạo diễn Luk Vân, chị không tin tôi là người Phú Yên vì tôi giả giọng Sài Gòn.

Chị đồng ý nhận tôi nhưng bảo tôi cứ về học xong, thi lên đại học rồi chị cho đi đóng phim. Nhưng trong quá trình học cấp 3, có những buổi casting, quay quảng cáo nhỏ nhỏ, chị rất tử tế cho tôi tiền xe để lên đóng" - Gia Linh kể lại.

