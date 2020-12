Diễn viên Hoa Thúy: Tôi luôn ân hận khi các con không được ở bên bố

Tự hào vì đã theo nghiệp diễn

- Chị đến với bộ phim "Trở về giữa yêu thương" như thế nào?

Đây là bộ phim dài tập thứ 2 mà đạo diễn Trịnh Lê Phong mời tôi tham gia sau Chiều ngang qua phố cũ. Tôi lại là một cô giáo dung dị, chân phương nhưng với vai Thu trong Trở về giữa yêu thương có phần cam chịu và vất vả hơn. Có thể đạo diễn Trịnh Lê Phong đã quen với những dạng vai diễn của tôi nên mới mời tham gia phim này. Mặc dù là dạng vai không quá mới nhưng tôi mong mình vẫn có thể truyền tải những nét tính cách khác của nhân vật cho khán giả.

- Trong phim này chị đóng vai chị gái của Anh Tuấn, chị có nhận xét thế nào về chàng diễn viên này?

Đây là lần đầu tiên tôi tham gia làm phim chung với Tuấn. Mặc dù là vai diễn nhưng tôi luôn cảm giác chúng tôi giống như chị em trong gia đình thật. Tuấn là diễn viên bắt nhịp rất nhanh và vào vai rất hợp. Lúc lên trường quay, cậu ấy luôn làm cho không khí đoàn phim vui nhộn bởi sự hồn nhiên của mình. Bên cạnh đó, tôi còn nhận thấy Tuấn là người rất có trách nhiệm với vai diễn, chịu khó tìm tòi và nghiên cứu tâm lý nhân vật. Cậu ấy cũng chủ động xin được quay lại nếu không vừa ý với cảnh đó.

Hoa Thúy vào vai một phụ nữ chịu đựng, truyền thống trong phim "Trở về giữa yêu thương".

- Chị từng trải qua hôn nhân không hạnh phúc vậy với vai diễn lần này có tìm được điểm tương đồng nào với mình?

Mỗi diễn viên khi vào vai là phải trở thành một con người khác. Cuộc sống ngoài đời chỉ có thể là những trải nghiệm giúp tôi dễ đồng cảm với hoàn cảnh của nhân vật hơn thôi. Hơn nữa, hôn nhân của tôi chỉ là sự chia tay chứ chưa bao giờ không hạnh phúc như nhân vật Thu, chỉ vì một vài lý do mà tôi và người chồng trước không còn đi chung đường nữa.

- Chị có chạnh lòng khi sự nghiệp khá tốt nhưng tình duyên lại lận đận?

Cho đến hôm nay tôi thấy rất tự hào vì đã theo nghiệp diễn. Tình duyên của tôi đúng là không được như mong muốn, tuy nhiên với nghề diễn tôi lại được khán giả yêu thương quá nhiều nên vô cùng biết ơn điều này. Tôi nghĩ mọi thứ xảy đến đều là duyên số nên mình cứ đón nhận thôi.

Hoa Thúy hạnh phúc bên các con.

Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng



- Các con chị có bao giờ buồn hay thắc mắc tại sao gia đình không được đầy đủ như nhiều người khác?

Điều này khiến tôi thực sự cảm thấy tội lỗi. Tôi đã bị dày vò bởi nghĩ mình là người mẹ không tốt khi đã để con không được bên bố, cho dù tôi đã làm mọi cách bù đắp cho các con. Với tôi, đó là sự phản bội lớn của bố mẹ đối với các con.

- Một mình gánh cả vai trò trong nhà, có bao giờ chị áp lực hay cô đơn?

Hiện tại tôi có quá nhiều kế hoạch và nhiều việc phải làm, từ công việc diễn xuất đến kinh doanh. Do vậy tôi không có thời gian để cô đơn. Hơn nữa tôi cũng quen việc phải tự mình gánh vác mọi thứ nên hiện tại tôi chưa quá cần một bờ vai người đàn ông bên cạnh.

Thời gian tôi dành cho các con có lẽ nhiều hơn so với nhiều đồng nghiệp, nhất là với đặc thù công việc như hiện tại. Mẹ con tôi dậy từ rất sớm để nấu nướng và ăn cùng nhau bữa sáng, còn chiều tối mẹ về muộn một chút, các bé sẽ tự xoay sở được.

- Khi có việc cần chị có liên lạc với chồng cũ?

Với các con bố chúng luôn là người đàn ông tuyệt vời. Trước đây còn ở cùng nhau, anh không bao giờ nặng lời với tôi. Hai chúng tôi vì lý do khoảng cách địa lý mà phải chia nhau ra lo việc cho các con. Mọi người bên ngoài luôn nghĩ phải vì cái gì ghê gớm lắm nên mới chia tay nhưng hoàn toàn không phải. Chúng tôi không cần phải nói gì cũng đã quá hiểu nhau rồi. Do vậy cũng không cần liên lạc thường xuyên với nhau bởi chúng tôi tôn trọng cuộc sống riêng của mỗi người. May mắn là các con tôi hiểu chuyện nên hoàn toàn ủng hộ.

- Trải qua những lần đổ vỡ, tương lai nếu gặp một người phù hợp chị có muốn kết hôn lần nữa?

Chuyện tình cảm tôi đã đổ vỡ 2 lần nhưng kết hôn chính thức mới một lần thôi. Hiện tại với tôi, để đi đến việc mở lòng và kết hôn lần nữa rất khó. Bởi trải qua những thăng trầm của tình cảm đến giờ tôi nhận thấy mình có thể mạnh mẽ gánh vác mọi chuyện. Hơn nữa tôi nghĩ đàn ông họ thường không thích những người phụ nữ quá quyết đoán.

Hoa Thúy tại buổi ra mắt phim "Trở về giữa yêu thương".

- Chị có vẻ ngoài rất trẻ trung, hiện đại, vậy khi giáo dục các con, chị có phải người mẹ khó tính?

Tôi luôn xem các con là bạn để đồng hành, lắng nghe những câu chuyện ngây ngô của con trẻ. Tôi không muốn dùng đòn roi để giáo dục con, vì vô hình những bực tức mình trút lên con sẽ hình thành cách cư xử xấu cho con. Có một điều thú vị là khi dạy con học, tôi thường cho các con đóng vai thầy giáo còn tôi làm học trò. Chính như vậy các nhóc mới thích thú học bài hơn là mình ép con học. Quan điểm của tôi là giáo dục cho các con biết yêu thương nhân loại, có ý chí, nghị lực vượt qua những thử thách của cuộc đời, trở thành những công dân lương thiện.