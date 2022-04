Diễn viên Kim Min Kyu tăng 15 kg để đóng phim "Hẹn hò chốn công sở"

Nam diễn viên Kim Min Kyu vừa có buổi phỏng vấn với Xports News sau thành công của Business Proposal (Hẹn hò chốn công sở). Diễn viên sinh năm 1994 cho biết anh được nhiều người biết đến hơn sau vai thư ký Cha Sung Hoon. Kim Min Kyu có thêm 1,5 triệu lượt khán giả theo dõi sau khi phim lên sóng.



Kim Min Kyu chia sẻ theo webtoon gốc và kịch bản phim, nhân vật Cha Sung Hoon được xây dựng là người đàn ông có hình thể đẹp, quyến rũ. Vì thế, nam diễn viên phải tăng 15 kg để phù hợp vai diễn.

dien vien Kim Min Kyu anh 1 dien vien Kim Min Kyu anh 2 Kim Min Kyu tăng 15 kg để vào vai thư ký Cha Sung Hoon. Ảnh: SBS.

"Trong webtoon không có nhiều cảnh Cha Sung Hoon tập thể thao nhưng tôi đã quyết định thêm vào để bộ phim hấp dẫn, sinh động hơn. Tôi cũng kiểm soát chế độ ăn, tập luyện để có hình thể phù hợp nhân vật", anh chia sẻ.

Tối 5/4, tập 12 đồng thời là tập cuối của Hẹn hò chốn công sở phát sóng. Chuyện tình của Cha Sung Hoon và Jin Young Seo (Seol In Ah) bị phản đối bởi cha của Young Seo. Điều này khiến Young Seo từ mặt cha. Cô dự tính mở công ty riêng và được bạn trai ủng hộ.

Diễn viên Kim Min Kyu sinh năm 1994 có chiều cao 1,83 m, khởi nghiệp với vai trò người mẫu. Năm 2017, Kim Min Kyu được yêu thích khi tham gia show ca nhạc I Can See Your Voice.

Trước Business Proposal, Kim Min Kyu được khán giả biết đến với loạt vai diễn trong các bộ phim truyền hình nổi tiếng của xứ kim chi như Signal (Tín hiệu), School 2015 (Học đường 2015); Perfume (Mùi hương bí ẩn), gần nhất là Snowdrop.

Anh nổi tiếng với nhiều biệt danh "hot boy má lúm", "nam thần hoàn hảo"... Người hâm mộ nhận xét ngoại hình của nam diễn viên là sự kết hợp hoàn hảo giữa Lee Dong Wook và Park Bo Gum.