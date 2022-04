Chia sẻ về diễn viên Ngọc Lan, nữ đạo diễn Luk Vân cho biết: "Chị Ngọc Lan hầu như không nhận lời tham gia web drama nhưng khi Luk mở lời mời chị tham gia cùng dự án Em là người anh thích thì chị Ngọc Lan đồng ý ngay.

Trước đó, chị cũng đã tham gia diễn xuất trong Hoàng quý muội của Luk".



Ngọc Lan (giữa) và Phú Thịnh (bìa phải) trong buổi ra mắt web drama. Ảnh: K.H.

Lý do mà đạo diễn nhận được sự gật đầu của Ngọc Lan chính là chọn nhân vật thích hợp cho nữ diễn viên. "Nhân vật của chị trong web drama lần này cũng có nhiều tình tiết đặc biệt, cùng số phận dành riêng trong Em là người anh thích và phát triển nhiều hơn nữa ở phần 2. Hy vọng, khán giả sẽ theo dõi web drama để thấy được sự góp mặt đặc biệt của chị Ngọc Lan", Luk Vân cho biết.

Mới đây tại TP.HCM, nữ đạo diễn Luk Vân ra mắt dự án web drama đánh dấu hướng đi mới về lựa chọn đề tài trong giới trẻ để thể hiện mang tên "Em là người anh thích".

Ngọc Lan nhận lời tham gia web drama vì mối quan hệ gắn bó từng hợp tác ăn ý với nữ đạo diễn Luk Vân. Ảnh: BTC

Là một dự án mở đầu cho năm 2022 với rất nhiều dự định mới, web drama Em là người anh thích được đạo diễn Luk Vân chọn giới thiệu đầu tháng 4 này mang lại cho khán giả yêu thích dòng "drama genZ" đặc trưng của nữ đạo diễn về thế giới của những "cậu ấm cô chiêu" của giới nhà giàu.

Em là người anh thích có câu chuyện xoay quanh 3 nhân vật: Phan Minh Long (do Phú Thịnh thủ vai), Phan Bảo Ngọc (do Cindy Diễm My thủ vai) và Tôn Thất Hoàng (do Soho Hoàng Sơn thủ Vai).

Các nhân vật được xây dựng trên những quan sát của đạo diễn Luk Vân về cuộc sống xung quanh mình, vừa có yếu tố rất đời và những nét chấm phá "hư cấu" trong quan điểm, góc nhìn riêng của cô khi đặt vào câu chuyện của web drama Em là người anh thích.

Hai diễn viên Cindy Diễm My và Phú Thịnh. Ảnh: BTC

Bên cạnh câu chuyện tình yêu của các bạn trẻ giới nhà giàu, những câu chuyện đẹp về gia đình, về tuổi học trò của các nhân vật, phim còn mang lại nhiều bài học ý nghĩa và nhân văn mà đạo diễn Luk Vân muốn thể hiện trong dự án.

Ngoại sự tham gia đặc biệt của Ngọc Lan, Em là người anh thích còn đánh dấu sự trở lại của diễn viên Trần Phú Thịnh khi anh đã vắng mặt trong một thời gian dài.



Luk Vân cho biết: "Với web drama lần này, tôi đo ni đóng giày, viết kịch bản và ướm nhân vật vào những diễn viên tôi định sẵn trong đầu mình. Vì thế, Phú Thịnh là lựa chọn của tôi cho nam chính và diễn viên này phải nỗ lực hết sức để hoàn thành vai diễn của mình.

Tôi hay làm việc với những diễn viên quen thuộc vì tôi nghĩ họ hiểu tôi và có sự ăn ý nhất định, tạo ra được nhịp làm việc nhanh, ổn định, hiệu quả. Tôi vẫn tìm diễn viên mới, nhưng chỉ khi nào tôi thật sự cần phải tìm diễn viên. Và tôi có trách nhiệm đào tạo, trao đổi chia sẻ thật cẩn thận với họ cho vai diễn mình cần, nên tôi không casting chỉ vì muốn quảng cáo phim, mà phải thực sự cần".

Diễn viên Phú Thịnh chia sẻ: "Trong những năm qua, tôi gần như mất đi phương hướng để làm việc nhưng đam mê nghệ thuật, phim ảnh vẫn luôn thôi thúc trong tôi.

Khi gặp chị Luk Vân, tôi chia sẻ tâm sự của mình, muốn đóng phim chuyên tâm và phát triển nghề diễn xuất chuyên nghiệp. Thế là chị Luk Vân nhen thêm ngọn lửa mới trong tôi. Và tôi cảm thấy biết ơn khi được đảm nhận vai nam chính trong webdrama lần này".

Vừa mới ra mắt, web drama Em là người anh thích đã trở thành một bộ phim hot trong tháng 4 tại kênh YouTube Mowo Chanel.