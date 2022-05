Điều cần nắm rõ khi lái xe ôtô dưới trời mưa lớn

Chạy chậm, quan sát xe đi trước

Khi mưa to, phần nào sẽ hạn chế bớt tầm nhìn của tài xế, việc di chuyển chậm hơn giúp bạn có thể xử lý được các tình huống bất ngờ có thể xảy ra.

Quan sát kỹ sẽ giúp bạn đi quan đoạn đường ngập một cách an toàn. Nếu thấy đoạn đường chuẩn bị đi qua bị ngập nước, bạn hãy quan sát xe phía trước có cùng kiểu dáng với xe của mình và có thể vượt qua đoạn ngập nước an toàn thì hãy đi theo vệt bánh của xe đó, bạn sẽ qua được vùng ngập một cách an toàn. Tuy nhiên, nếu xe phía trước có dáng to hơn, gầm cao hơn thì tốt nhất là không nên đi theo.

Luôn bật đèn

Khi trời mưa to, gió lớn, tầm nhìn của các tài xế đều bị hạn chế. Lái xe trong mưa lúc này không khác nào như đi trong sương mù. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho chính mình và các phương tiện cùng lưu thông, hãy bật đèn chiếu gần, đèn sương mù và đèn khẩn cấp để xe phía sau dễ dàng nhận thấy, duy trì khoảng cách an toàn.

Nên dừng xe khi trời mưa quá to

Tiếp tục cầm lái khi trời chuyển mưa quá to sẽ rất nguy hiểm, bởi lúc này mưa dày hạt sẽ khiến cho cần gạt quá tải, không đảm bảo tầm nhìn cho bạn được. Sẽ càng nguy hiểm hơn nếu bạn cho xe tiếp tục lăn bánh khi mưa to kết hợp với gió lớn khiến cho cây bên đường bị gãy, đổ.

Không vội vàng

Khi trời chuyển mưa to, gió lớn thì tâm lý chung của nhiều người là tăng tốc độ và không ngừng chuyển làn để nhanh về nhà hơn. Điều này rất dễ dẫn chúng ta rơi và một số tình huống xấu.

Không nên đối đầu với xe to

Tại đoạn đường ngập nước, nếu xe đối diện là loại lớn hơn so với xe của bạn thì không nên đối đầu, lao ngay vào dòng nước. Sóng nước tạo ra từ các xe lớn đối diện có thể sẽ tràn vào nắp ca-pô, lọt vào khoang máy gây chết máy, xe bị thủy kích sẽ rất khó để sửa chữa.

Ngoài ra, nếu đang chạy trên quãng đường ngập nước mà xe bị chết máy thì không nên cố gắng khởi động lại. Sai lầm này cũng sẽ khiến xe lâm vào tình trạng thủy kích nặng nề, làm cong tay biên, gãy tay biên, thậm chí là vỡ lốc máy.

Không bám đuôi

Ngay cả khi đã giảm tốc độ và chắc chắn là có thể kiểm soát khoảng cách với xe phía trước thì bạn cũng không nên bám đuôi xe phía trước bởi khoảng cách phanh dừng và góc đánh lái khi trời mưa không còn chính xác như trong điều kiện bình thường. Nếu xe phía trước phanh bất ngờ thì bạn rất dễ đâm vào họ khi bám quá sát.