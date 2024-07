Điều động, bổ nhiệm cán bộ chủ chốt ở Vĩnh Phúc, Quảng Nam, Hải Phòng

Ông Trần Duy Đông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc

Ban Bí thư đã có quyết định về việc ông Trần Duy Đông thôi giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư và được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020-2025.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc. Ảnh: Media Quốc hội

Ông Trần Duy Đông, 45 tuổi, quê Thanh Hóa. Ông là Thạc sĩ Chính sách công tại Nhật Bản, cử nhân kinh tế đầu tư và cử nhân tiếng Anh.

Ông Trần Duy Đông từng đảm nhiệm vị trí Vụ trưởng Vụ Quản lý các khu kinh tế; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam

Tại Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam hôm 22/7, các đại biểu có mặt đã bỏ phiếu thống nhất bầu Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng thời giới thiệu để HĐND tỉnh bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng (57 tuổi, quê ở Quảng Ngãi) tốt nghiệp Đại học An ninh nhân dân, cao cấp lý luận chính trị.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng từng kinh qua nhiều chức vụ trong ngành công an, như: Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra, Phó trưởng Công an huyện Nông Sơn, Trưởng phòng An ninh đối ngoại, Trưởng phòng Tham mưu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam rồi Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam. Ảnh: QN

Bổ nhiệm 2 chủ tịch huyện làm Phó Giám đốc Sở TNMT tỉnh Cao Bằng



Ngày 23/7, tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tỉnh Cao Bằng diễn ra hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng công bố các quyết định điều động ông Nguyễn Thành Hải - Chủ tịch UBND huyện Quảng Hòa và ông Nguyễn Mạnh Hùng - Chủ tịch UBND huyện Bảo Lạc đến công tác tại Sở TNMT, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở TNMT, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Hải Phòng có tân Chánh Văn phòng Thành ủy

Ngày 24/7, Thường trực Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ tại Văn phòng Thành ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố, huyện Thủy Nguyên và quận Hải An.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu trao quyết định và chúc mừng ông Phạm Quang Hiển (trái) và ông Nguyễn Văn Tuấn (phải). Ảnh: Cổng TTĐT Hải Phòng

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng điều động, phân công và chỉ định bà Nguyễn Thị Thu, Ủy viên Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy và giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hải An, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, phân công ông Nguyễn Văn Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hải An thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Hải An, nhiệm kỳ 2020-2025 và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng.

Điều động, phân công ông Phạm Quang Hiển, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cát Hải thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, thôi giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Cát Hải, nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan TP.Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động, phân công và chỉ định ông Phạm Hưng Hùng, Chánh Văn phòng Thành ủy Hải Phòng tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên nhiệm kỳ 202-2025.

Tiền Giang bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Cũng trong ngày 24/7, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị triển khai công tác cán bộ.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ký quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thịnh - Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong thời gian 5 năm.

Đồng thời, bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Vũ - Giám đốc Công ty phát triển hạ tầng các khu công nghiệp Tiền Giang - giữ chức Phó Ban Quản lý các khu công nghiệp Tiền Giang trong thời gian 5 năm.