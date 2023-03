Điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt tại Công an tỉnh Hòa Bình

Công an tỉnh Hòa Bình điều động, bổ nhiệm nhiều vị trí chủ chốt

Ngày 21/3, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình đã trao Quyết định điều động, bổ nhiệm 9 lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an tỉnh Hòa Bình.

Công an tỉnh Hoà Bình điều động, bổ nhiệm 9 lãnh đạo thuộc các đơn vị. Ảnh: Công an tỉnh Hoà Bình.



Cụ thể: Điều động Thượng tá Bùi Mạnh Hùng, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Tân Lạc.

Điều động Trung tá Đinh Văn Nghĩa, Phó Trưởng Công an huyện Tân Lạc đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Lương Sơn.

Điều động Thượng tá Hà Tiến Hùng, Phó Trưởng phòng An ninh Kinh tế đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ.

Điều động Trung tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Trưởng phòng An ninh điều tra đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế.

Điều động Thiếu tá Bùi Văn Định, Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Điều động Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng Công an huyện Cao Phong đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh.

Điều động Trung tá Nguyễn Thị Thu, Phó Thủ trưởng Cơ quan Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

Điều động Trung tá Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Trưởng Công an huyện Lương Sơn đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự.

Bổ nhiệm có thời hạn Thiếu tá Phạm Thế Hùng, Đội trưởng Đội An ninh Công an huyện Cao Phong giữ chức vụ Phó Trưởng Công an huyện Cao Phong.

Phát biểu tại lễ trao quyết định, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình đã thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm.

Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình yêu cầu các đồng chí sớm tiếp cận công việc, ổn định tổ chức, rà soát các phần việc đã, đang thực hiện, bắt tay ngay vào công việc chuyên môn. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị có lãnh đạo được điều động cần phát huy truyền thống, đoàn kết nội bộ, thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Đại tá Đỗ Thanh Bình tin tưởng, các đồng chí được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực công tác, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, cùng tập thể cấp ủy lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.