Điều gì khiến hệ sinh thái giáo dục tại Vinhomes Grand Park khác biệt?

Hệ thống giáo dục toàn diện, đa quốc gia

Năm nay, con trai anh Hữu Thuận (TP.Thủ Đức) chính thức tới tuổi đến trường nên ngay từ cuối năm 2023, gia đình anh đã chuyển về Vinhomes Grand Park để sinh sống, tiện cho con đi học.

"Ngay từ khi chọn nhà, tôi đã tính toán kế hoạch học tập lâu dài cho con. Nhìn vào bản đồ điểm trường trong đại đô thị có thể thấy ở bất cứ cấp học nào từ mầm non tới THPT cũng đều có từ 4 - 6 trường cho con lựa chọn. Điểm chung và cũng là yếu tố quan trọng, đó là tất cả điểm trường đều mất chưa tới 10 phút di chuyển từ nhà", anh Thuận nói.

Hệ thống trường học chất lượng cao đầy đủ cấp học, phân bổ khoa học trong lòng đại đô thị là điều kiện lý tưởng cho cư dân nhí học tập, phát triển.

Trong khi đó, với chị Phương Lan (cư dân The Origami, Vinhomes Grand Park), khi con trai chuẩn bị lên cấp 2 và đứng trước lựa chọn ra nước ngoài du hay tiếp tục học ở trong nước, cả gia đình đã thống nhất cao về việc con sẽ ở lại để theo học tại trường Vinschool gần nhà.

"Không dễ dàng để con đưa ra quyết định, nhưng tôi nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn. Chính tình yêu tự nhiên dành cho gia đình, bạn bè và mong muốn gắn bó với nơi con trưởng thành mỗi ngày đã giúp con đưa ra quyết định. Đặc biệt, để so sánh, học tập ở trường Vinschool chất lượng quốc tế trong không gian hòa hợp với thiên nhiên và đủ đầy tiện ích ở Vinhomes Grand Park cũng không khác biệt nhiều so với các môi trường học tập "xịn sò" ở nước ngoài", chị Lan chia sẻ.

Một nền giáo dục đa dạng, nhân văn, chất lượng cao chính là mục tiêu mà Vinhomes Grand Park tập trung xây dựng. Đây cũng là một trong 5 trụ cột cốt lõi của đại đô thị mang "họ Vin" này. Ngay từ khi bắt đầu triển khai, chủ đầu tư đã hướng đến hình thành mạng lưới 24 điểm trường được quy hoạch khoa học, để tất cả các cư dân nhí đều có thể đến trường dễ dàng, thuận tiện.

Đến nay, đại đô thị này đã có 3 ngôi trường liên cấp Vinschool đi vào hoạt động, bắt đầu ươm mầm những công dân toàn cầu tài năng. Không chỉ dừng lại ở đó, Vinhomes Grand Park còn nâng tầm môi trường giáo dục với sự xuất hiện của Brighton College Vietnam - ngôi trường tư thục hàng đầu có gần 200 năm lịch sử tại Vương Quốc Anh. Cùng với đó là Korea Global School (KGS) - ngôi trường sẽ triển khai song song chương trình đào tạo quốc tế Cambridge và Chương trình quốc tế Hàn Quốc, giảng dạy bằng ba ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn và tiếng Việt.

Sự xuất hiện của hệ sinh thái giáo dục đầy đủ, đa dạng, chất lượng cao sẽ đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của cả con em người Việt Nam lẫn cộng đồng cư dân đa quốc gia đang sinh sống tại Vinhomes Grand Park.

Không gian xanh - "kho báu" trên hành trình trưởng thành của trẻ

Ngoài trường lớp, thiên nhiên chính là kho học liệu quý giá giúp trẻ phát triển khả năng sáng tạo, cảm nhận tinh tế, biết yêu thương, hoàn thiện nhân cách. Đồng thời, tiếp xúc lâu dài với không gian xanh giúp trí nhớ của trẻ hoạt động tốt hơn và giảm tình trạng thiếu tập trung, theo nghiên cứu của chuyên gia Payam Dadvand từ Viện Sức khỏe toàn cầu Barcelona.

Thấu hiểu điều đó, bên cạnh xây dựng một hệ sinh thái giáo dục toàn diện, Vinhomes còn kiến tạo một đại đô thị đa tiện ích trong không gian xanh rộng lớn lên tới 76ha cây xanh, mặt nước.

Tâm điểm chính là đại công viên 36ha với 15 công viên chủ đề đa dạng như công viên gym, công viên ánh sáng, công viên BBQ, công viên giải trí ngoài trời... Tổng thể làm nên bức tranh giao hòa của thiên nhiên và cảnh quan đa dạng. Đây là địa chỉ lý tưởng để trẻ em tìm tới khám phá mỗi ngày, vừa kích thích trí tò mò vừa nâng cao khả năng sáng tạo, mang đến những giờ phút "học mà chơi" thú vị cho bé.

Không gian xanh tại Vinhomes Grand Park như "kho báu" cho hành trình trưởng thành của trẻ.

Bên cạnh đó, đại đô thị còn trang bị hệ thống 150 sân chơi thể thao (cầu lông, bóng rổ, bóng bàn,…) kết hợp với hơn 800 máy tập, đáp ứng nhu cầu tập luyện của người lớn và trẻ em. Ngoài ra, các bé có cơ hội tận hưởng khoảng thời gian vui chơi cùng bạn bè tại hơn 60 sân chơi liên hoàn. Nơi đây quy tụ hàng loạt các hoạt động thú vị phù hợp cho trẻ như xích đu, cầu trượt hay các trò chơi mang tính thử thách như chèo thuyền Kayak, công viên xe đạp địa hình, công viên patin, golf... Đặc biệt, VinWonders - "vũ trụ giải trí" có mặt vào tháng 4 này cũng sẽ mở ra thiên đường trải nghiệm, vui chơi tràn ngập niềm vui cho mọi thế hệ.

Thêm vào đó, con đường đến trường của trẻ cũng nhanh chóng và an toàn hơn với hệ thống giao thông xanh VinBus, hạ tầng giao thông thông thoáng, an ninh an toàn được đảm bảo với đội ngũ an ninh, bảo vệ túc trực 24/7… Đây là tiền đề cho sự trưởng thành đủ đầy, an toàn của mọi công dân nhí tại đại đô thị.

Không đơn thuần là ngôi nhà chung để xây dựng hạnh phúc tương lai, Vinhomes Grand Park còn là không gian lý tưởng để trẻ thụ hưởng hệ sinh thái giáo dục đẳng cấp, chất lượng và trưởng thành cả về trí tuệ, thể chất lẫn tinh thần trong không gian xanh đắt giá.