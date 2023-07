Nửa đầu năm 2023, tổng doanh thu du lịch của TP.HCM ước đạt 80.833 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ năm 2022. TP.HCM đón hơn 1,9 triệu lượt khách quốc tế, tăng 306% so cùng kỳ, khách du lịch nội địa hơn 16 triệu lượt, tăng 48% so cùng kỳ.



Điều gì khiến doanh thu du lịch TP.HCM dẫn đầu cả nước?

Ngoài các điểm đến, trải nghiệm truyền thống tại TP.HCM, theo Sở Du lịch TP.HCM, phát triển sản phẩm du lịch là một trong những điểm sáng của ngành du lịch thành phố nửa đầu năm nay.

Loạt sản phẩm du lịch mới từ tài nguyên du lịch sẵn có, được đầu tư, thiết kế bài bản nhận được sự hưởng ứng của du khách trong và ngoài nước.

Chẳng hạn, quận 1 giới thiệu sản phẩm “Hành trình đến các di tích lịch sử văn hóa quận 1”, quận 8 giới thiệu sản phẩm du lịch “quận 8 - Vùng đất của những câu chuyện”, quận 10 công bố 2 sản phẩm du lịch đặc trưng là “Nghe kể chuyện đông y”, “Lịch sử ghi dấu”; quận Bình Thạnh giới thiệu sản phẩm du lịch “Bình Thạnh - Vùng đất thanh bình”…

TP.HCM là địa phương dẫn đầu doanh thu du lịch cả nước 6 tháng đầu năm 2023. Ảnh: B.Thu

Sản phẩm du lịch cộng đồng Thiềng Liềng, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ sau khi ra mắt đã ngày càng thu hút khách. Đây được xem là sản phẩm du lịch cộng đồng đúng nghĩa đầu tiên của TP.HCM trong nỗ lực làm mới sản phẩm, đón khách du lịch trong mùa cao điểm.

Điểm đến du lịch cộng đồng Thiềng Liềng có 16 dịch vụ phục vụ du khách, với các sản phẩm du lịch mang đặc trưng hệ sinh thái rừng ngập mặn và văn hóa của người dân vùng biển.

Cũng trong nửa đầu năm, chương trình tham quan di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Trụ sở HĐND và UBND TP.HCM dịp lễ 30/4, nhận được nhiều sự quan tâm của người dân thành phố và du khách.

Chương trình này đã góp phần xây dựng và phát triển thương hiệu TP.HCM, tiếp tục xây dựng hình ảnh chính quyền thành phố thân thiện, cởi mở, hướng đến phát triển sản phẩm du lịch độc đáo, đặc trưng gắn với văn hoá lịch sử, góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước.

Nhiều lễ hội du lịch nửa đầu năm tại TP.HCM cũng để lại nhiều dấu ấn như Lễ hội Bánh mì, Ngày hội Du lịch TP.HCM… Các ngày hội, lễ hội này thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước. Các công ty du lịch, lữ hành, hàng không cũng tung nhiều ưu đãi, nhất là tại các sự kiện lớn để thu hút khách đến TP.HCM.

Nhiều sản phẩm du lịch mới

Năm 2023, ngành du lịch TP.HCM đặt mục tiêu đón 5 triệu lượt khách quốc tế. Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước khoảng 160.000 tỷ đồng. Với kết quả đạt được nửa đầu năm, TP.HCM đã hoàn thành hơn 50% mục tiêu doanh thu, dù vậy, lượng khách quốc tế vẫn chưa như kỳ vọng.

Nửa cuối năm, TP.HCM xác định tiếp tục triển khai sản phẩm du lịch đặc trưng, nhằm tập trung khai thác và phát huy thế mạnh của du lịch của TP.Thủ Đức và các quận, huyện gắn liền với các loại hình du lịch là tiềm năng thế mạnh của địa phương.

TP.HCM đang tập trung phát triển du lịch đường thủy. Ảnh: Minh Mẫn

Nhiều sản phẩm du lịch mới như du lịch đường thủy, du lịch nông nghiệp, du lịch y tế cũng sẽ được TP.HCM quan tâm, để đa dạng hóa sản phẩm, khai thác tiềm năng du lịch của địa phương.

Tháng 8 tới đây, TP.HCM sẽ lần đầu tiên tổ chức Lễ hội Sông nước tại khu vực cảng Sài Gòn - cảng hành khách tàu biển, công viên bến Bạch Đằng, kênh Nhiêu Lộc - Thị nghè, bến Bình Đông và các khu du lịch, điểm đến khác tại thành phố.

Lễ hội nhằm quảng bá hình ảnh, vùng đất, con người, bản sắc văn hoá, hoạt động du lịch và ẩm thực đặc trưng của thành phố với điểm nhấn: TP.HCM là một thành phố bên sông.

Đầu tháng 9, TP.HCM sẽ tổ chức Ngày hội Du lịch quốc tế TP.HCM. Sự kiện dự kiến thu hút hơn 400 đơn vị, doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước. Tính đến cuối tháng 6, khu vực triển lãm đã phủ hơn 70% diện tích.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, kỳ vọng với các chuỗi sự kiện, hoạt động du lịch xuyên suốt trong 3 ngày, Ngày hội Du lịch quốc tế TP.HCM sẽ là đòn bẩy quan trọng và cơ hội cho ngành du lịch tăng tốc, bứt phá nhằm thực hiện mục tiêu thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch cũng kỳ vọng hội chợ du lịch quốc tế này sẽ góp phần quan trọng vào quá trình phục hồi nhanh và phát triển bền vững kinh tế - xã hội, quảng bá hình ảnh đất nước tươi đẹp và con người Việt Nam hiền hòa, mến khách đến với bạn bè quốc tế.