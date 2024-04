Điều kiện về điểm số để xét sơ tuyển các trường Công an nhân dân, nếu không đủ thì còn 2 cách

Bạn đọc hỏi về điều kiện dự tuyển các trường Công an nhân dân

Tôi là đối tượng học sinh Trung học phổ thông lớp 12, dự định đăng ký xét tuyển vào trường Đại học An ninh nhân dân.

Qua tìm hiểu, được biết điều kiện dự tuyển vào các trường Công an nhân dân có nêu: "Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân phải đạt từ 7,0 điểm trở lên...".

Như vậy quy định trên áp dụng đối với điểm trung bình môn lớp 12 hay cả 3 năm Trung học phổ thông phải đạt từ 7,0 điểm trở lên?

Do năm lớp 10 chuyển cấp nên kết quả môn Toán của tôi không đạt yêu cầu kể trên, tuy nhiên tôi đã phấn đấu cải thiện trình độ và đều đã đạt kết quả loại giỏi môn Toán trong năm lớp 11 và 12.

Liệu tôi có thể đăng ký môn Toán vào tổ hợp xét tuyển năm 2024 hay không?

Hay còn giải pháp nào khác để tôi có cơ hội được học tập, rèn luyện trong ngành Công an nhân dân, mong được giải đáp.

(Bạn đọc Nguyễn Mạnh Thắng hỏi)

Bộ Công an trả lời về điều kiện dự tuyển các trường Công an nhân dân

Tuyển sinh Công an nhân dân năm 2024 quy định: Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển từng môn theo kết luận học bạ THPT (lớp 10, lớp 11, lớp 12) thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân phải đạt từ 7,0 điểm trở lên.

Bộ Công an trả lời bạn đọc về điều kiện dự tuyển các trường Công an nhân dân.

Trường hợp là người dân tộc thiểu số từng môn thuộc tổ hợp xét tuyển vào trường Công an nhân dân phải đạt từ 6,5 điểm trở lên (Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ, thí sinh thuộc Đối tượng 01 không áp dụng điều kiện này).

Đối với bạn đọc Nguyễn Mạnh Thắng, năm lớp 10 kết quả môn Toán không đạt yêu cầu từ 7.0 trở lên, nếu không thuộc trường hợp là người dân tộc thiểu số, chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ thì không đảm bảo điều kiện học lực để dự tuyển vào các trường Công an nhân dân năm 2024.

Để tham gia học tập, rèn luyện trong ngành Công an nhân dân, em có thể đăng ký dự tuyển tổ hợp đủ điều kiện học lực theo kết luận học bạ; em cũng có thể đăng ký tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân để được xét chuyển chuyên nghiệp hoặc dự tuyển theo đối tượng là Chiến sĩ nghĩa vụ Công an tại ngũ.