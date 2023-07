Điều tra cái chết của chủ tiệm tạp hóa ở Long An

Chiều 6/7, Công an xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa cho biết công an huyện phối hợp phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi bà P.T.T (48 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ) để làm rõ nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Tiệm tpo hóa nơi bà P.T.T (48 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) phát hiện tử vong. Ảnh: CACC

Khoảng 8 giờ cùng ngày, một khách hàng chạy xe máy đến tiệm tạp hóa Chín Trắng của bà P.T.T để mua đồ đạc cho gia đình.

Dù trời đã sáng nhưng tiệm tạp hóa vẫn không tắt đèn, bên ngoài cửa khóa. Thấy vậy người này lên tiếng kêu nhiều lần, sau đó điện vào điện thoại bàn nhưng chẳng ai nghe.

Phát hiện sự việc lạ, nhiều người sinh sống xung quanh chạy tới cắt khóa, mở cửa vào bên trong. Đến bên giường nhìn thấy bà T. đã chết từ lúc nào.

Theo UBND xã Đức Lập Hạ, bà T sống một mình buôn bán tạp hóa, buổi sáng còn bán thức ăn "Công an khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân nên chưa rõ cái chết của nạn nhân" UBND xã nói.