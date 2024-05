Điều tra hành vi sản xuất hàng giả tại Công ty xe máy LIFAN Việt Nam

Bị phát giác ngay trên đường vận chuyển

Sau gần 5 tháng nhận bàn giao hồ sơ và tang vật từ Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hưng Yên, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án "sản xuất, buôn bán hàng giả" xảy ra tại Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam.

Trước đó, trong hai ngày 11-12/9/2023, Đội QLTT số 5, Cục QLTT tỉnh Hưng Yên phối hợp với Phòng An ninh kinh tế, Phòng kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên tiến hành khám xét phương tiện đối với xe ô tô tải BKS 89H-009.06.

Tại thời điểm khám xét phương tiện, đoàn kiểm tra phát hiện trên thùng xe ô tô tải BKS 89H-009.06 có 70 chiếc xe máy nhãn hiệu Bosscity S50-P và 5 chiếc xe máy nhãn hiệu Bosscity S50. Tất cả đều kèm theo các hộp phụ kiện gồm bình ắc quy, cần số, gương, chân chống phụ, cao su giàn, bộ dụng cụ, giàn để chân người lái.

Làm việc với đoàn kiểm tra, lái xe đã cung cấp tờ hóa đơn GTGT của Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam, đồng thời cho biết toàn bộ số hàng hóa nói trên là hàng hóa của Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam, và lái xe chỉ chở thuê.

75 chiếc xe máy đang trên đường vận chuyển bị lực lượng chức năng phát giác.

Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, lái xe đã liên hệ với Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam để cử người đại diện đến làm việc với đoàn kiểm tra. Quá trình khám có sự chứng kiến của ông Trần Anh Tuấn là người được Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam ủy quyền làm việc.

Ông Trần Anh Tuấn cũng thừa nhận toàn bộ số hàng hóa nêu trên là của Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam, có địa chỉ trụ sở chính tại: Thôn Chấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Ông Trần Anh Tuấn đã cung cấp cho đoàn kiểm tra 75 phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới của 75 chiếc xe máy nói trên.

Trước sự chứng kiến của cơ quan chức năng, Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam đã tự nguyện và cử cán bộ kỹ thuật tháo toàn bộ 75 động cơ của các chiếc xe để giám định viên của Phòng kỹ thuật Hình sự - Công an tỉnh Hưng Yên giám định dung tích làm việc của xi lanh những chiếc xe máy nói trên.

Kết quả sơ bộ dung tích làm việc của xi lanh các động cơ của 75 xe máy đều cao hơn 50 Cm3 (phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng dùng cho xe cơ giới Công ty cung cấp thể hiện dung tích làm việc của xi lanh động cơ là 49,5 Cm3).

Từ kết quả làm việc và các tài liệu thu thập được, Đội QLTT số 5 đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ 75 chiếc xe máy để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm của đơn vị liên quan.

Khởi tố vụ án tại Công ty LIFAN Việt Nam

Ngày 15/9/2023, Đội QLTT số 5 đã có văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam giám định dung tích động cơ, chế hòa khí, vành xe, lốp xe máy của lô xe máy (75 chiếc) mà đơn vị đang tạm giữ.

Tiếp đến, ngày 18/9/2023, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có văn bản về việc kết quả giám định dung tích xi lanh động cơ, chế hòa khí, vành xe, lốp xe theo đề nghị của Đội QLTT số 5. Kết quả giám định xác định lô hàng gồm 70 chiếc xe gắn máy hai bánh nhãn hiệu Bosscity S50P và 05 chiếc xe gắn máy hai bánh nhãn hiệu Bosscity S50 không phù hợp với xe đã được chứng nhận.

Đội QLTT số 5 đã làm việc với người đại diện của Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam. Kết quả làm việc xác định, toàn bộ 75 chiếc xe máy nói trên là hàng hóa do công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam sản xuất, lắp ráp theo đơn đặt hàng, trên đường vận chuyển thì cơ quan chức năng kiểm tra, tạm giữ.

Căn cứ các tài liệu xác minh, thu thập được của Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên xác định Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam có dấu hiệu tội phạm của hành vi sản xuất hàng giả có giá trị sử dụng, công dụng không đúng so với giá trị sử dụng, công dụng đã công bố hoặc đăng ký.

Những chiếc xe máy LIFAN lưu giữ trong kho.

Ngày 19/9/2023, Công an tỉnh Hưng Yên có văn bản về việc đề nghị phối hợp, xử lý vi phạm trong lĩnh vực công nghiệp, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm gửi Cục QLTT tỉnh Hưng Yên, trong đó đề nghị chuyển toàn bộ hồ sơ, tài liệu và tang vật có liên quan đến 75 chiếc xe gắn máy hai bánh nhãn hiệu BOSSCITY do Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam sản xuất đến Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp nhận và giải quyết theo quy định.

Ngày 20/9/2023, Đội QLTT số 5 đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ và tang vật có liên quan đến Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên để xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mới đây, Phòng An ninh kinh tế - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả" theo quy định tại Khoản 3, Điều 192 Bộ Luật hình sự xảy ra tại Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN - Việt Nam, có địa chỉ tại thôn Chấn Đông, xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên.

Công ty TNHH Liên doanh chế tạo xe máy LIFAN – Việt Nam thành lập tháng 8/2008 tại xã Hoàn Long, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Doanh nghiệp có người đại diện pháp luật là Tổng Giám đốc Tan Juan quốc tịch Trung Quốc. LIFAN Việt Nam được hình thành bằng 17,5 tỷ đồng, tương đương 70% tỷ lệ sở hữu góp vốn của Công ty TNHH CP Tập đoàn thực nghiệm LIFAN và Công ty TNHH Tập đoàn Quốc tế LIFAN với 5,5 tỷ đồng, tương đương 30% tỷ lệ sở hữu. Cả 2 doanh nghiệp này đến có trụ sở tại Trung Quốc.