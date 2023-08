Điều tra mở rộng đường dây nghi nhập lậu xe gian quy mô lớn

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều đối tượng có hành vi tàng trữ, vận chuyển phương tiện xe mô tô không rõ nguồn gốc nên lập kế hoạch đấu tranh, triệt xóa.

Tang vật thu giữ.

Khoảng 15h ngày 9/8, trên Quốc lộ 22B, đoạn qua ấp Thạnh Tân, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, Phòng CSGT Công an Tây Ninh bố trí nhiều tổ công tác chốt chặn. Công an phát hiện xe tải BKS 70H-041.82 do Tô Hoài Hận (SN 1981, ngụ huyện Tân Biên) điều khiển chở 8 xe mô tô không rõ nguồn gốc.

Mở rộng điều tra, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Tân Biên kiểm tra 3 căn nhà thuộc xã Tân Bình, huyện Tân Biên.

Tại đây, công an thu giữ thêm 24 phương tiện xe mô tô các loại không rõ nguồn gốc. Công an đã mời 4 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc.