Điều tra nghi án bố vợ giết con rể rồi đẩy xác xuống suối

Ngày 12/4, Công an huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã bàn giao nghi phạm K'Hài (57 tuổi, ngụ xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người.

Trước đó, Công an huyện Đam Rông nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một thi thể dưới suối đang trong giai đoạn phân hủy mạnh, thuộc tiểu khu 184, thôn 3, xã Liêng S’Rônh, huyện Đam Rông.

Đối tượng K'Hài được đưa đến suối, dựng lại hiện trường vụ nghi án giết con rể rồi đẩy xác xuống suối. Ảnh: CTV



Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Đam Rông đã xác định được danh tính của nạn nhân là anh Rơ Nang Y Trương (29 tuổi, xã Liêng S’rônh, huyện Đam Rông). Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã triệu tập K’Hài, là bố vợ của anh Rơ Nang Y Trương lên làm việc.

Quá trình làm việc với cơ quan chức năng, K'Hài đã quanh co chối tội. Tuy nhiên, cơ quan công an đã đưa ra những bằng chứng liên quan nên K'Hài đã thừa nhận trước đó khoảng 10 ngày có nhậu say, cãi nhau và đẩy làm Rơ Nang Y Trương ngã xuống suối tử vong. Sau đó, do lo sợ nên K’Hài bỏ trốn sang tỉnh Đắk Nông.

Đối tượng K'Hài được đưa đến hiện trường dựng lại hiện trường phục vụ công tác điều tra. Ảnh: CTV

Sau đó, Công an huyện Đam Rông đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Lâm Đồng và lực lượng pháp y tiến hành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị vật cứng tác động mạnh, gây vỡ xương mặt và nhiều vết thương trên vùng mặt, hộp sọ, cổ... Từ những bằng chứng cơ quan công an đưa ra, K'Hài đã thừa nhận hành vi giết con rể do mâu thuẫn.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định.