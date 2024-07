Điều tra nghi vấn cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong Điều tra nghi vấn cô gái 22 tuổi ở Hà Nội bị bắn tử vong

Công an quận Long Biên cùng các đơn vị chức năng Công an TP. Hà Nội đang điều tra nguyên nhân cô gái 22 tuổi ở quận Hoàn Kiếm nghi tử vong do súng bắn.