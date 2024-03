Điều tra viên Nga tới Tajikistan thẩm vấn gia đình các nghi phạm khủng bố

Lính cứu hỏa nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ tấn công khủng bố nhằm vào nhà hát Crocus City Hall ở Moskva, Nga ngày 22/3. Ảnh: THX/TTXVN

Theo hãng tin Reuters, thông tin trên do ba nguồn tin an ninh ở Tajikistan cung cấp. Các nguồn tin cho biết giới chức an ninh Tajikistan đã đưa các gia đình này từ nhiều vùng đến thủ đô Dushanbe để phía Nga thẩm vấn.

Trước đó, ngày 24/3, 4 nghi phạm liên đã bị buộc tội khủng bố và bị tòa án ra lệnh tạm giam trong thời gian chờ xét xử. Tuyên bố từ Tòa án quận Basmanny ở Moskva cho biết cả 4 nghi phạm là Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni và Muhammadsobir Fayzov đều có nguy cơ đối mặt với án tù chung thân. Mirzoyev đã thừa nhận là công dân Tajikistan. Bốn nghi phạm bị tạm giam cho đến ngày 22/5, song có thể lâu hơn tùy vào thời điểm ấn định ngày xét xử. Ba trong số 4 nghi phạm nêu trên đã nhận tội thực hiện vụ tấn công khủng bố khiến 139 người chết, 182 người bị thương.

Theo tờ The Moscow Times, tòa án quận Basmanny cũng đã ban hành lệnh bắt thêm 3 nghi phạm trong vụ tấn công khủng bố. Các nghi phạm này là Isroil, Ainchon và Dilovar Islomov (cha và hai con trai), sẽ bị bắt giam cho đến ngày 22/5. Theo điều tra, Dilovar Ismailov sinh ra ở Dushanbe (Tajikistan), sau đó chuyển đến Nga, nhập quốc tịch và làm nghề lái xe taxi. Người này được Shamsidin Fariduni, một trong những thủ phạm của vụ tấn công khủng bố, chiêu mộ trước ngày 11/3/2024. Người này cũng là chủ chiếc ôtô Renault mà những kẻ tấn công đã sử dụng để bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án. Còn Ainchon Islomov có liên quan đến nhóm tội phạm trước tháng 1/2024. Tại tòa, người này tuyên bố mình vô tội.

Trong khi đó, ngày 25/3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp thảo luận về các biện pháp cần thực hiện sau vụ tấn công khủng bố. Tổng thống Putin khẳng định những kẻ Hồi giáo cực đoan đứng đằng sau vụ tấn công. Cũng theo nhà lãnh đạo này, vụ tấn công khủng bố có thể là một mắt xích trong một loạt âm mưu của những kẻ chống nước Nga kể từ năm 2014. Ông Putin nói rằng dù mong muốn chính đáng là trừng phạt thủ phạm, nhưng các cơ quan chức năng phải tiến hành cuộc điều tra một cách khách quan.

Vụ tấn công khủng bố tại nhà hát Crocus City Hall gần thủ đô Moskva xảy ra tối 22/3 vừa qua. Theo Ủy ban Điều tra LB Nga, Nga đã tạm giữ 11 đối tượng tình nghi, trong đó có 4 đối tượng tình nghi trực tiếp thực hiện tấn công.

Trước đó, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tuyên bố nước này sẽ tìm ra những kẻ đứng sau vụ xả súng đẫm máu, dù chúng đến từ đâu và dù chúng là ai. Ông Medvedev tuyên bố: “Chúng tôi sẽ trả thù cho từng người trong số những nạn nhân thiệt mạng và bị thương. Những đối tượng có liên quan, bất kể nguồn gốc và địa vị từ quốc gia nào, hiện đều là mục tiêu chính và hợp pháp của chúng ta”.