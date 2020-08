Điều tra vụ hai nhân viên trạm BOT Ninh Xuân bị hành hung dã man

Ngày 25/8, báo An ninh Thủ đô đưa tin, trạm thu phí BOT Ninh Xuân trên quốc lộ 26 thuộc xã Ninh Xuân, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ 2 nhân viên bị hành hung dẫn đến chảy máu.

Theo đó, tối ngày 24/8, tại trạm thu BOT Ninh Xuân xuất hiện 2 người đàn ông lớn tiếng chửi bới. Sau đó, một trong 2 người này đến đánh ca trưởng là ông Lê Ngọc Chánh.

Nhân viên bảo vệ tên Lê Nguyên Phương chạy đến can ngăn thì bị một người khác cầm đá đập liên tiếp vào đầu.

Nơi xảy ra sự việc

Sau khi ông Phương bị đánh gục, nằm bất động trên đường nhóm đối tượng mới rời đi. 2 nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu với nhiều vết thương ở đầu, tay và chân.

Đại diện công ty TNHH MTV Cico 501 BOT quốc lộ 26 cho biết, cả 2 người này là đều ở xã Ninh Xuân. Ngoài đơn tố cáo, công ty đã cung cấp toàn bộ hình ảnh, clip camera ghi lại sự việc cho cơ quan công an, đồng thời có văn bản báo cáo cục Quản lý đường bộ.

Khu vực Trạm BOT Ninh Xuân là điểm nóng về an ninh trật tự hơn 1 năm qua do một số người phản đối việc thu phí. Những người này yêu cầu phải di dời trạm do đặt sai vị trí.

Cơ quan chức năng địa phương cùng Công ty TNHH MTV Cico 501 nhiều lần tổ chức đối thoại nhưng không đem lại kết quả, theo Zing.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.