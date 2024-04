Sáng 22/4, Công an huyện Thủ Thừa (Long An) phối hợp đơn vị chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của ông Trương Tấn T. (50 tuổi, xã Bình An, huyện Thủ Thừa) dưới mương nước tại xã Bình An.

Thi thể ông Trương Tấn T. (50 tuổi, xã Bình An, huyện Thủ Thừa) dưới mương nước tại xã Bình An, huyện Thủ Thừa. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 6 giờ cùng ngày, anh Nguyễn Huy Hoàng (34 tuổi, ngụ xã Bình An) chạy xe máy ngang qua khu vực áp Vàm Kinh, Bình An, Thủ Thừa phát hiện thi thể nằm dưới kênh đường ấp chiến lược.

Nghe tri hô nhiều người chạy đến xác định nạn nhân là đàn ông nên báo công an

Khi đưa thi thể lên bờ, người đàn ông tử vong được xác định là ông Trương Tấn T, nhà cách đó không xa. Nạn nhân chỉ mặc độc nhất quần đùi, ở trần và không có bất kỳ giấy tờ hay vật dụng gì rơi ở trên bờ mương.

Hiện công tác khám nghiệm vẫn còn đang thực hiện.