Khoảng 7 giờ ngày 21/8, người dân điều khiển xe máy lưu thông tuyến đường 19/5 qua địa phận ấp 2, xã Phước Đông, huyện Cần Đước (Long An) nhìn thấy chiếc xe máy biển số 62M1- 825.38 lọt xuống bờ kênh, nhưng không thấy người cầm lái.

Một số thanh niên địa phương kéo chiếc xe máy lọt dưới kênh lên bờ. Ảnh: Thiên Long

Nghi ngờ có người lọt xuống kênh nước, một số thanh niên địa phương lập tức xuống kênh tìm kiếm. Một lúc sau, những thanh niên này vớt được thi thể một người đàn ông ở dưới nước và trình báo cơ quan công an.

Công an huyện Cần Đước nhận định có khả năng nạn nhân điều khiển xe lưu thông trên đường bị mất lái lao xuống kênh và tử vong, hiện chưa tìm kiếm được giấy tùy thân.

Công an huyện Cần Đước đã phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra làm rõ cái chết và thông báo truy tìm tung tích.

Gần 2 giờ sau, gia đình nạn nhân có mặt nhận dạng nạn nhân là anh Nguyễn Văn Vinh (39 tuổi, ngụ xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc, Long An).