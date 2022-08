Dìm đầu "con nợ" vào thùng nước, khóc sướt mướt khi công an đọc lệnh bắt tạm giam

Công an thị xã Đông Hòa (Phú Yên) vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng về tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cưỡng đoạt tài sản. Một trong 5 bị can đã khóc sướt mướt khi công an đọc lệnh bắt tạm giam.