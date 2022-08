Nội dung trên được nêu trong văn bản Ngân hàng Nhà nước (NHNN) trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Trong vụ án được Đại biểu Quốc hội chất vấn, VKSND TP.Hà Nội truy tố Nguyễn Thị Nguyệt cùng 12 đồng phạm về hành vi hợp thức các hồ sơ tạm nhập tái xuất rồi chuyển tiền trái phép.

Nhóm này đã chuyển thành công 30.000 tỷ đồng ra nước ngoài thông qua các công ty ma và hưởng lợi bất chính hơn 30 tỷ đồng.

Về vụ việc trên, NHNN cho hay, từ năm 2017 đã tiếp nhận các báo cáo "giao dịch đáng ngờ" từ các tổ chức tín dụng (TCTD) liên quan đến các cá nhân trong đường dây của Nguyễn Thị Nguyệt.

Ngân hàng Nhà nước ghi nhận "giao dịch đáng ngờ" liên quan vụ chuyển lậu 30.000 tỷ đồng. Ảnh minh hoạ

Qua phân tích, NHNN đã chuyển giao thông tin cho các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng để tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Hiện nay, NHNN đang tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin cho Công an tỉnh Quảng Ninh để phục vụ quá trình điều tra vụ án.

Cũng theo NHNN, pháp luật đã quy định trách nhiệm của các TCTD và khách hàng khi thanh toán, chuyển tiền ra nước ngoài. Cụ thể, khi mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài, khách hàng có trách nhiệm xuất trình các chứng từ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của chúng.

TCTD có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, lưu giữ các giấy tờ, chứng từ phù hợp các giao dịch thực tế để đảm bảo việc cung ứng các dịch vụ ngoại hối được thực hiện đúng mục đích và phù hợp với quy định của pháp luật.

Các TCTD còn có trách nhiệm báo cáo NHNN về số liệu chuyển tiền, các giao dịch có giá trị lớn; khi nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa tiền; giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam vượt từ 1000 USD trở lên hoặc tương đương…

Về thị trường chợ đen mua bán, trao đổi ngoại tệ, NHNN cho hay chúng không được pháp luật thừa nhận. Mọi giao dịch mua, bán ngoại tệ trên thị trường phi chính thức là trái pháp luật, không được NHNN cấp phép.

Theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hối, người dân có ngoại tệ được bán cho các TCTD được phép hoặc các tổ chức kinh tế được cấp phép làm đại lý đổi ngoại tệ. Khi có nhu cầu mua ngoại tệ, người dân phải mua tại các TCTD được phép trên cơ sở xuất trình chứng từ chứng minh mục đích sử dụng, đảm bảo giao dịch là hợp pháp.