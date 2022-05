Sáng 3/4, trao đổi với Dân Việt, đại tá Vũ Hồng Quang, Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng, cho biết đã yêu cầu tạm đình chỉ Phó trưởng Công an phường Sông Bằng, TP.Cao Bằng vì đánh phụ nữ trong hiệu cắt tóc để xác minh, xử lý.

"Vụ việc này là có thật, quan điểm của chúng tôi là sai đến đâu, xử lý đến đó, không bao che", Đại tá Vũ Hồng Quang cho hay.

Hình ảnh Phó trưởng công an phường hành hung phụ nữ được camera an ninh ghi lại.

Sáng cùng ngày, lãnh đạo Công an TP.Cao Bằng cũng cho biết, đơn vị đang vào cuộc xác minh cán bộ Công an phường Sông Bằng đánh người dân. Vị lãnh đạo Công an TP khẳng định "nếu có hành vi nghiêm cấm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, ai cũng thế thôi, kể cả phó trưởng công an phường".

Như Dân Việt đã thông tin, khoảng hơn 23 giờ ngày 28/4 tại phường Đề Thám, TP.Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, một nhóm người được cho là cán bộ và công an phường đến nhà người dân đòi bắt người và đánh phụ nữ.

Theo những video do anh Đ.K (SN 1997, tổ 1, phường Đề Thám, TP.Cao Bằng) chia sẻ, tối 28/4 có một bác sĩ gọi cho em gái anh là chị T.M.K mời đến phòng khám, nhưng chị Kh. không đến vì đã muộn. Thấy vậy, anh P.Đ.N - bạn trai của chị T.M.K lấy điện thoại gọi cho vị bác sĩ phụ khoa hỏi lý do khám bệnh lúc nửa đêm, lời qua tiếng lại thách thức nhau.

Một lúc sau, xuất hiện nhóm người đi trên chiếc xe 7 chỗ đến nhà anh K. gồm vị bác sĩ phụ khoa, 2 người mặc đồng phục công an và 1 người tự xưng cán bộ phường đòi bắt anh N.

Trong lúc 2 người mặc cảnh phục công an đòi bắt anh N. đưa lên xe 7 chỗ thì người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tự xưng là cán bộ phường Sông Bằng đã liên tiếp đánh vào mặt chị K.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Vụ xô xát xảy ra trên địa bàn phường Đề Thám (TP.Cao Bằng).