Dinh dưỡng yêu thương giúp sản phụ mắc Covid-19 “đi biển” nhưng không… một mình

Sản phụ mắc Covid-19 cần chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt

1 giờ đêm, tiếng ho mệt mỏi của nhiều sản phụ vẫn văng vẳng, tiếng kéo bình oxy để tiếp viện, tiếng bước chân thoăn thoắt của y bác sĩ chạy tới lui túc trực, tiếng "tít tít" của máy monitor theo dõi, tiếng y tá không ngừng hướng dẫn: "Chị ơi cố gắng hít thở sâu, thở sâu sẽ đỡ mệt", tiếng một sản phụ vừa thở dốc vừa lo lắng: "Anh ơi em sợ lắm"… Đó là khung cảnh tại cơ sở 2, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, nơi vừa thực hiện chuyển đổi công năng thu dung và điều trị cho các thai phụ, sản phụ F0.

Bác sĩ Hồ Thu Thủy - Phó Trưởng khoa dinh dưỡng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, ở những sản phụ bình thường, việc mất quá nhiều máu khi sinh, phải cho con bú nên cơ thể phục hồi khá chậm. Với sản phụ mắc Covid-19, việc phục hồi sức khoẻ còn chậm hơn. Nếu không được chăm sóc đầy đủ, đặc biệt là chăm sóc dinh dưỡng, sức khoẻ sản phụ sẽ suy yếu, chất lượng sữa giảm, ảnh đến sự phát triển của trẻ.

Dinh dưỡng là yếu tố rất quan trọng đối với sức khỏe, thể lực và trí tuệ của con người trong suốt cả vòng đời, đặc biệt là trong thời gian phụ nữ có thai và cho con bú. Phụ nữ có thai cần thêm nguồn dinh dưỡng cho cả mẹ, hình thành và phát triển thai nhi. Phụ nữ cho con bú cần bổ sung thức ăn để tăng cường sản xuất sữa cho con bú. Đối với thai phụ, sản phụ mắc Covid-19 cần phải có chế độ dinh dưỡng cần phải được lưu ý hơn.

Sản phụ mắc Covid-19 cần chế độ chăm sóc, đặc biệt là chăm sóc dinh dưỡng đặc biệt thì sức khỏe mới mau hồi phục

Ngoài ra, do mắc Covid-19 nên cơ thể rất mệt mỏi, sản phụ có tâm lý không muốn ăn do thay đổi vị giác. Ngoài đảm bảo dinh dưỡng đủ chất xơ, vitamin, khoáng chất… bữa ăn cần phải được chế biến ngon miệng, tươi mới, dễ tiêu hoá thì cơ thể mới dễ hấp thu. "Việc cho con bú sau sinh sẽ khiến cơ thể mẹ mất nhiều canxi nên chúng tôi hay khuyên sản phụ cần phải bổ sung sữa nhiều hơn bình thường do chất đạm (Protein) của sữa rất quý vì thành phần acid amin cân đối và độ đồng hóa cao, giàu can xi và là nguồn can xi có giá trị sinh học cao.

Phụ nữ có thai mỗi ngày nên sử dụng 6 đơn vị ăn sữa và chế phẩm sữa, tương đương 30g phô mai (2 miếng phô mai), 200ml sữa chua (2 hộp sữa chua) và 200ml sữa dạng lỏng (2 ly sữa nhỏ). Bà mẹ cho con bú mỗi ngày nên sử dụng 6,5 đơn vị ăn sữa và chế phẩm sữa, tương đương 30g phô mai (2 miếng phô mai), 200ml sữa chua (2 hộp sữa chua) và 250ml sữa dạng lỏng (2,5 ly sữa nhỏ). Để tăng độ đa dạng, hấp dẫn cho bữa ăn nhẹ, có thể dùng trái cây cùng với với các chế phẩm từ sữa như sữa chua, phô mai" - bác sĩ Hồ Thu Thủy chia sẻ thêm.



Sản phụ khỏe, bác sĩ có thêm động lực

Trong 150 năm hoạt động ngành sữa trên toàn cầu và 25 năm hoạt động tại Việt Nam, hơn ai hết, Cô gái Hà Lan thấu hiểu về tầm quan trọng của dinh dưỡng trong việc xây dựng nền tảng sức khoẻ cho người tiêu dùng, nhất là trong gia đoạn dịch Covid-19. Với mong muốn chung tay chăm lo cho mọi đối tượng, không bỏ sót một ai, Cô Gái Hà Lan khởi xướng chương trình "Dinh dưỡng yêu thương, chung tay chia sẻ" từ những ngày đầu dịch bùng phát.

Ngoài chăm lo cho trẻ em nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo, người trong vùng phong toả, các chiến sĩ, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch, chương trình đang tiếp tục lan toả đến những sản phụ mắc Covid-19 đang được điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội.

"Sự hỗ trợ kịp thời của Cô Gái Hà Lan giúp bệnh nhân được chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn, đội ngũ y bác sĩ có thêm động lực vượt qua những khó khăn ở phía trước" PGS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội chia sẻ

PGS.TS Nguyễn Duy Ánh – Giám đốc bệnh viện phụ sản Hà Nội cho biết, bệnh viện đang phải đối diện với nhiều khó khăn do số ca F0 ngày càng tăng và nhập viện ngày càng nhiều. Hiện nguồn kinh phí phục vụ chế độ ăn ở mỗi bệnh nhân mắc Covid-19 nói chung và sản phụ mắc Covid-19 nói riêng là 80.000 đồng/ngày. Sự ủng hộ kịp thời của Cô Gái Hà Lan đã giúp những bệnh nhân này được chăm sóc dinh dưỡng tốt hơn, bởi đây là nguồn dinh dưỡng hết sức giá trị mà không phải người dân nào cũng có điều kiện tiếp cận được.

"Chúng tôi xin thay mặt các bệnh nhân và toàn thể nhân viên bệnh viện gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến Cô Gái Hà Lan. Đây là tấm lòng rất đẹp, thể hiện trách nhiệm xã hội lớn lao của Cô Gái Hà Lan. Những ly sữa này không chỉ là món quà tinh thần để bệnh nhân chiến đấu bệnh tật mà còn là động lực rất lớn để đội ngũ bác sĩ như chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình chăm sóc, chữa trị cho những bệnh nhân đặc biệt này" – PSG.TS Nguyễn Duy Ánh bày tỏ.



Bà Tạ Thúy Hà – Giám đốc tiếp thị Tập đoàn FrieslandCampina Việt Nam cho biết, dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài suốt hai năm qua đã làm cho cuộc sống của những đối tượng trên mệt mỏi, vất vả hơn. Những món quà của Cô Gái Hà Lan có thể không quá lớn nhưng luôn kịp thời, tiếp sức cho họ vượt qua khó khăn, yên tâm ổn định cuộc sống, cùng hướng đến mục tiêu thích ứng an toàn, linh hoạt, chung tay chống dịch Covid-19 hiệu quả.