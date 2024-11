Bình Phước: Lên mạng mua 2 súng ngắn để giải quyết mâu thuẫn, bị công an khởi tố, bắt giam

Trước đó vào khoảng 18 giờ 25 phút, ngày 14/8/2024, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Bình Phước; Công an huyện Đồng Phú và Công an xã Thuận Phú, tiến hành dừng và kiểm tra xe ô tô BKS: 93A-335.27 do Leo Minh Hiếu điều khiển, tại khu vực trạm thu phí đường ĐT741 (thuộc ấp Thuận Hải, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú).

Khi kiểm tra xe ô tô 93A-335.27, lực lượng công an phát hiện trên xe có 2 khẩu súng ngắn và 16 viên đạn. Quá trình làm việc, Leo Minh Hiếu khai nhận 2 khẩu súng và đạn là của Hiếu. Hiếu đặt mua trên mạng xã hội. Hiếu đi Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết mâu thuẫn và mang theo 2 khẩu súng trên xe để sử dụng khi cần.

Lực lượng Công an tỉnh Bình Phước đang đọc Lệnh bắt tạm giam đối với Leo Minh Hiếu (bìa trái). Ảnh: C.A

Hiện trường khám xét xe và thu giữ 2 khẩu súng và 16 viên đạn. Ảnh: C.A

2 khẩu súng và đạn được Leo Minh Hiếu cất giấu trong xe. Ảnh: C.A





Kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện: 2 khẩu súng và số đạn nêu trên thuộc vũ khí quân dụng, bắn trúng cơ thể người có thể gây thương tích hoặc tử vong.

Căn cứ kết quả giám định, ngày 11/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Leo Minh Hiếu về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", ra Lệnh bắt bị can đề tạm giam và Lệnh khám xét nơi ở của Leo Minh Hiếu, để phục vụ công tác điều tra.

Đây là quyết tâm của Công an tỉnh Bình Phước trong thực hiện kế hoạch tăng cường quản lý phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong thời gian gần đây.