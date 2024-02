Đo độ "nóng" của tỷ giá USD/VND trong năm 2024

Tăng nóng và đạt đỉnh, tỷ giá USD/VND trong nước hạ nhiệt trước Tết Nguyên đán

Theo ghi nhận của Dân Việt, chỉ số USD Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt phục hồi trở lại vào tháng 1/2024, khi dữ liệu kinh tế Mỹ tăng mạnh vượt dự báo đã đầy lùi kỳ vọng vào kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất điều hành tại cuộc họp FOMC vào tháng 3 tới đây. Cập nhật sáng ngày hôm nay (12/2), USD Index đứng ở mức gần 104 điểm.

Chỉ số USD Index (DXY) - Nguồn CNBC

Thống kê cho thấy, hầu hết các đồng tiền trong khu vực đều mất giá so với đô la Mỹ, bao gồm VND (giảm 0,6% so với đầu năm), Nhân dân tệ Trung Quốc (giảm 0,9%), Peso Philippines (giảm 1,8%), Rupiah Indonesia ( giảm 2,5%), Ringgit Malaysia (giảm 3,0 % so với đầu năm) và Thai Bath (giảm 3,8%).

Ngoài ra, giá vàng trong nước tăng mạnh và duy trì mức chênh lệch giá cao so với giá vàng quốc tế cũng gây áp lực lên tỷ giá VND trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới phân tích, tỷ giá VND/USD trong nước sau khi tăng nóng và đạt đỉnh trong tháng 1/2024 đã nhanh chóng hạ nhiệt khi thời điểm nghỉ Tết Nguyên Đán đến gần. Do đó, VND đến nay vẫn nằm trong số những đồng tiền ổn định nhất khu vực, nhờ thặng dư thương mại cao lên tới 28,3 tỷ USD năm 2023, cán cân thanh toán cao (đạt xấp xỉ 5-6% GDP năm 2023) và vốn FDI giải ngân mạnh (23,1 tỷ USD năm 2023, tăng 3,5% so với cùng kỳ, dòng kiều hối ổn định (16 tỷ USD, tăng 32%).

Ông Ngô Đăng Khoa, Giám đốc Khối ngoại hối, thị trường vốn và dịch vụ chứng khoán, HSBC Việt Nam dự báo tỷ giá USD/VND sẽ kết thúc năm ở vùng giá 24.400 đồng.

Vị này cũng cho hay, tỷ giá USD/VND chịu áp lực tăng trong quý I/2024. Có 4 căn cứ chính cho nhận định này. Đó là, sự khác biệt về chính sách tiền tệ giữa Fed và Ngân hàng Nhà nước có thể sẽ vẫn rộng khi Việt Nam vẫn đang tập trung hỗ trợ tăng trưởng, trong khi đó trái ngược với Mỹ khi số liệu tăng trưởng vẫn cao hơn kỳ vọng và lạm phát cơ bản hạ nhiệt chậm đã khiến Fed duy trì chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài.

Bên cạnh đó, thanh khoản VND trên thị trường liên ngân hàng có thể sẽ tiếp tục duy trì ở mức tốt do chưa có nhiều chuyển biến đáng kể về tăng trưởng tín dụng cũng như tốc độ giải ngân đầu tư công, ít nhất là trong quý I năm nay. Ngoài ra, đồng USD nói chung được kỳ vọng vẫn duy trì được sức mạnh trong những tháng đầu năm 2024, trong khi đồng CNY tiếp tục suy yếu trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc hồi phục chậm hơn dự kiến.

Còn theo đánh giá của các chuyên gia tại AFA Capital, áp lực tỷ giá vẫn tiềm ẩn, song đang hạ bớt trong năm 2024. Theo đó, các chuyên gia kỳ vọng, tỷ giá sẽ tiếp tục duy trì ổn định ở trong biên độ trượt không quá 3% so với mức 24.400 hiện nay (Tính theo tỷ giá NHTM bán ra).

Các lý do gồm có: Thứ nhất, dòng vốn FDI vào Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định trong năm 2024, tuy nhiên trong dài hạn vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu có thể ảnh hưởng đến dòng vốn này nếu chúng ta không có các chính sách phù hợp.

Hai là, dòng kiều hối tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, đặc biệt là đầu năm. Ba là, thặng dự thương mại tiếp tục duy trì tuy nhiên có thể thặng dư sẽ so với năm 2023 do nhu cầu nhập khẩu sẽ phục hồi dần đưa thặng dư về lại mức bình thường và ổn định từ 1 tỷ USD - 5 tỷ USD

Cũng theo các chuyên gia, yếu tố quan trọng cần quan sát trong năm sau đối với dự phóng này chính là sự đảo chiều chính sách của các NHTW lớn trên thế giới đặc biệt là Fed. Nếu lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn trong khi Việt Nam tiếp tục duy trì mức độ nới lỏng thanh khoản như hiện nay sẽ khiến áp lực từ chênh lệch lãi suất sẽ lại ảnh hưởng tiêu cực đến dòng vốn ngắn hạn ra vào Việt Nam.

Tỷ giá sẽ tăng khoảng từ 3% đến 3,5% trong năm 2024

PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Đại học Kinh tế TP HCM đưa ra 3 kịch bản cho tỷ giá năm 2024. Trong kịch bản có xác suất xảy ra cao nhất tỷ giá USD/VND được dự báo sẽ tăng khoảng từ 3% đến 3,5% trong năm 2024. Kịch bản tiêu cực, tỷ giá có thể biến động tới 10%, tuy nhiên khả năng xảy ra rất thấp.

Trong năm nay, khi chính sách tiền tệ toàn cầu bắt đầu nới lỏng, đồng đô la Mỹ có xu hướng mất giá trên diện rộng và sẽ giảm áp lực lên tỷ giá trong nước. Bà Trần Thị Khánh Hiền, Giám đốc Khối Nghiên cứu MBS cho rằng, tỷ giá năm 2024 sẽ dao động trong vùng 23.800 - 24.300 VND/USD và vẫn tiếp tục sẽ được hỗ trợ bởi các yếu tố bao gồm thặng dư thương mại.

Tuy nhiên, sẽ có thể không còn tốt như bây giờ khi xuất nhập khẩu sẽ phục hồi, giải ngân FDI tích cực, lượng kiều hối ổn định (IMF dự báo lượng kiều hối trong năm 2024 lên hơn 110 tỷ USD), du lịch quốc tế hồi phục mạnh…