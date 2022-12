Tại phiên họp thường kỳ tháng 10/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (tỷ lệ 1/10.000). Đây chính là tiền đề để cụ thể hóa mục tiêu đưa Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030.



Phối cảnh sản phẩm nhà phố tại dự án Đô Lương Central Park. Ảnh: N.T

Theo quy hoạch, mô hình không gian huyện Đô Lương được phát triển với cấu trúc 1 trung tâm (thị xã Đô Lương trong tương lai), 3 vùng phát triển (vùng đô thị Đô Lương, vùng đô thị Giang Sơn và vùng đô thị Thượng Sơn) và 4 trục động lực (QL15, QL7C, QL7 và QL48E).

Quy hoạch định hướng phân thành 3 vùng (Tây Bắc, Trung tâm và Đông Nam) phát triển không gian, theo hướng vừa kết nối, với tổng thể phát triển chung của tỉnh Nghệ An, vừa khai thác hiệu quả các tiềm năng của địa bàn khu vực.

Đô Lương Central Park nhân tố tối quan trọng trong quá trình thực hiện quy hoạch đô thị Đô Lương hiện đại. Ảnh: N.T

Đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương được lập trên phạm vi thuộc địa giới hành chính của 14 xã, thị trấn gồm: Thị trấn Đô Lương hiện hữu và toàn bộ diện tích 11 xã. Tổng diện tích lập quy hoạch là 7.930 ha. Niên độ quy hoạch đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 (giai đoạn đầu đến năm 2030).

Trong đó, đô thị Đô Lương có tính chất, chức năng là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế văn hóa – xã hội, khoa học, kỹ thuật, dịch vụ, công nghiệp của huyện Đô Lương và vùng phụ cận, có vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của huyện Đô Lương, là vùng lõi khi huyện Đô Lương thành thị xã.

Đô Lương là huyện trung tâm của vùng, thị trấn Đô Lương được xác định là một đô thị quan trọng dọc quốc lộ 7A, quốc lộ 7C, sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Trong quy hoạch định hướng hệ thống đô thị toàn tỉnh, thị trấn Đô Lương được xác định là vùng trung tâm thị xã.

Đô Lương Central Park với nhiều tiện ích, không gian trong mơ. Ảnh: N.T

Vì thế việc quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội, các tiện ích công cộng phục vụ dân cư đô thị, khai thác quỹ đất có hiệu quả. Do đó, cần tạo nên một khu đô thị có quy mô, hạ tầng đồng bộ, kiến trúc thống nhất, góp phần tích cực thúc đẩy quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Nghệ An.

Quy hoạch chung xây dựng đô thị Đô Lương được triển khai thì không gian phát triển của đô thị sẽ được mở rộng ra vùng lân cận. Lộ trình di chuyển của người dân và hàng hóa từ các huyện miền Tây – thành phố Vinh và huyện ven biển sẽ có xu hướng chuyển dần sang tuyến đường quy hoạch 60m.

Công nghiệp, thương mại, dịch vụ cũng được đầu tư phát triển dọc theo các tuyến đường này. Vùng lõi trung tâm Đô Lương sẽ dịch chuyển dần sang phía Đông Nam, kế cận nơi giao nhau của 5 trục đường xuyên tâm – khu vực, hình thành trục thương mại mới của đô thị tương lai ở nơi này, đảm bảo sự hài hòa giữa hạ tầng và cảnh quan thiên nhiên, với đầy đủ các tiện ích phục vụ đời sống.

Đô Lương Central Park là hạt nhân tối quan trọng, đặt "viên gạch" đầu tiên kiến tạo "trái tim" trung tâm đô thị. Ảnh: N.T

Nằm trong quy hoạch xây dựng đô thị Đô Lương, Dự án Khu đô thị Nam thị trấn Đô Lương – Đô Lương Central Park là hạt nhân tối quan trọng, đặt "viên gạch" đầu tiên kiến tạo "trái tim" trung tâm đô thị.

Với vị trí mặt tiền Quốc lộ 15, quy hoạch Đô Lương Central Park đáp ứng định hướng quy hoạch của địa phương. Dự án cung cấp không gian đô thị sống chất lượng được đầu tư bài bản. Đây cũng là khu đô thị đầu tiên tại Đô Lương thiết lập một chuẩn sống xanh cân bằng cho cộng đồng tinh hoa với hơn 68 tiện ích nội khu vượt trội.

Phát huy lợi thế về vị trí, Đô Lương Central Park kiến tạo không gian thương mại được quy hoạch đồng bộ, tạo điểm phố kinh doanh mới" cho các hoạt động kinh doanh, buôn bán tập trung sầm uất, phục vụ hoạt động mua sắm, vui chơi, giải trí,… Đô Lương Central Park đi vào hoạt động trở thành nhân tố quan trọng trong quá trình thực hiện quy hoạch đô thị Đô Lương hiện đại, chuẩn mực, sớm hiện thực hóa mục tiêu đưa huyện Đô Lương trở thành thị xã trước năm 2030.