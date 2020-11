Doạ có bom trên máy bay Pacific Airlines, nam hành khách bị tạm giữ

Theo nguồn tin của PV Dân Việt, ngày 12/11, chuyến bay BL6011 từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh của hãng hàng không Pacific Airlines đã phải tạm ngừng cất cánh để thực hiện quy trình kiểm tra an ninh an toàn, do một nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường trên chuyến bay.



Máy bay Pacific Airlines phải dừng bay vì hành khách doạ có bom.

Cụ thể, tại sân bay Nội Bài, chuyến bay BL6011 (số hiệu liên danh VN6011) dự định cất cánh là 11h25 phút. Sau khi tất cả hành khách lên máy bay, tổ bay chuẩn bị đóng cửa để khởi hành thì một nam hành khách có biểu hiện tâm lý bất thường, liên tục la hét và nói có bom.

Ngay sau đó, Tổ tiếp viên đã triển khai quy trình ứng phó, bao gồm trao đổi với cơ trưởng, tạm ngừng chuyến bay và phối hợp với lực lượng chức năng tại sân bay để xử lý sự việc.

Nhận được thông tin từ tổ tiếp viên và Cơ trưởng, nhà chức trách đã phối hợp với các lực lượng chức năng tạm giữ nam hành khách đưa vào nhà ga để tiến hành thẩm vấn, xử lý. Đồng thời, tất cả hành khách cũng được đưa trở lại nhà ga để tiến hành kiểm tra an toàn, an ninh đối với hành lý, hành khách và tàu bay theo quy định.

Trong thời gian chờ xử lý sự việc, Pacific Airlines đã điều một máy bay khác và tổ bay dự phòng để đưa hành khách từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh, giờ khởi hành mới của chuyến bay BL6011/VN6011 là 17h0 phút.

Hiện cơ quan chức năng tại sân bay Nội Bài vẫn đang tiếp tục xử lý đối với nam hành khách nêu trên. Sự việc đã làm cho chuyến bay bị chậm 5h35 phút so với thời gian dự kiến ban đầu.

Trao đổi với PV Dân Việt, đại diện Pacific Airlines cho rằng, an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay luôn được Pacific Airlines đặt lên hàng đầu. Hãng đề nghị hành khách tuân thủ nghiêm túc các quy định đi lại bằng đường hàng không. Pacific Airlines rất mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp lịch khai thác phải thay đổi do sự việc này.

Trước đó, Cảng vụ Hàng không miền Bắc cũng đã xử phạt vi phạm hành chính 2 triệu đồng đối với nam hành khách có hành vi bật lửa đốt khăn ăn trên chuyến bay VN243 của Vietnam Airlines.

Quyết định xử phạt này, được ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc xác nhận và cho biết: "Về vụ việc xảy ra trên máy bay Vietnam Airlines, nam hành khách T.H. có hành vi vi phạm quy định về khai thác tàu bay, không tuân theo hướng dẫn về đảm bảo trật tự an ninh, an toàn của thành viên tổ bay. Điểm a, khoản 1, điều 8, Nghị định 162 của Chính phủ quy định mức phạt này từ 1 - 3 triệu.

"Căn cứ vào các tình tiết sự việc, Cảng vụ đã ra quyết định xử phạt khách châm lửa đốt khăn ăn trên chuyến bay của Vietnam Airlines với mức phạt là 2 triệu đồng", ông Phương cho hay.