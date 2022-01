"Đóa hoa nở muộn" Kim Mi Soo và nguyện ước với nghiệp diễn xuất

"Kim đột ngột rời bỏ chúng tôi vào ngày 5/1. Tang quyến đang chìm sâu trong nỗi buồn trước sự ra đi đột ngột. Xin hãy hạn chế đưa tin đồn thất thiệt hoặc đồn đoán để gia quyến được chia sẻ nỗi buồn trong yên bình", công ty quản lý Landscape của nữ diễn viên cho biết trong một thông cáo mới đây.



Trong "Snowdrop", Kim Mi Soo đóng vai một nhà hoạt động sinh viên. Cô sống chung ký túc xá nữ với nhân vật chính Young-ro, do Jisoo của nhóm nhạc K-pop BLACKPINK thể hiện.

Hiện tại, nguyên nhân về cái chết của Kim Mi Soo vẫn chưa được thông báo. Tuy nhiên nhiều fan hâm mộ đã bày tỏ sự đau buồn đối với nữ diễn viên trên mạng xã hội. Đặc biệt, khi Kim Mi Soo còn sống, cha của cô thường xuyên tương tác với người hâm mộ con gái một cách thân mật.

Cha của Kim Mi Soo luôn động viên con gái. (Ảnh: Ten Asia).

Trên trang Instagram cá nhân của mình, cha của nữ diễn viên xấu số đăng tải ảnh con gái kèm theo những lời nhắn nhủ đầy tình cảm. Vào năm 2019, ông đã đăng các bài viết quảng cáo kể từ bộ phim truyền hình "Human Luwak" của đài JTBC, đây là tác phẩm đầu tay của Kim Mi Soo trên các phương tiện truyền thông thương mại vào năm 2019.

Vào tháng 2/2020, "Con gái tôi, Mi Soo sẽ xuất hiện trong một bộ phim truyền hình của đài tvN có tên "Hi Bye, Mama" với tư cách là chị gái của nhân vật chính Cha Yu Ri do Kim Tae-hee thủ vai. Buổi phát sóng đầu tiên vào lúc 9 giờ tối nay. Mời các bạn đón xem", Trong ảnh, nữ diễn viên quá cố nở nụ cười rạng rỡ khi cầm kịch bản "Hi Bye Mama" gợi lên sự tiếc nuối.

Ông cũng đăng ảnh và bài báo phỏng vấn con gái sau khi "Hi Bye Mama" kết thúc. "Xin hãy chăm sóc cho con tôi thật tốt", ông bày tỏ tình cảm với con gái. Bài đăng cuối cùng thông báo tin tức về bộ phim "Partnership" của đài KBS 2TV của Kim Mi Soo vào tháng 6 năm đó. "Lần này, con gái tôi cho biết mình đảm nhận một vai có sức nặng khá cao. Mời các bạn đón xem nhé", ông nói.

Kim Mi Soo đột ngột qua đời. (Ảnh: SCMP).

Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối tháng 4/2020, Kim Mi Soo đã lần đầu chia sẻ về sự nghiệp diễn xuất được cho là "nở muộn" của mình. "Tôi muốn cảm thấy thoải mái khi nhìn vào sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi muốn tiếp thêm động lực cho người khác bằng cách sống của riêng tôi. Đây chính là động lực để tôi tiếp tục sống với tư cách một diễn viên", Kim Mi Soo nói.

Nữ diễn viên 31 tuổi cũng cho hay cô chưa từng nghĩ tới việc mình sẽ trở thành một diễn viên trong quá khứ. "Ước mơ ban đầu của tôi là trở thành một thần tượng K-pop. Tuy nhiên, theo định hướng của bố mẹ, tôi đã thi đại học và tìm một ngành học phù hợp với mình. Vì vậy, tôi đã tìm hiểu về nhạc kịch. Tôi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất như vậy đấy. Tuy nhiên, khát khao trở thành ca sĩ vẫn luôn cháy bỏng trong tim tôi", Kim Mi Soo từng chia sẻ.

Kim Mi Soo bắt đầu tham gia sân khấu kịch trước khi ra mắt giới truyền thông. Từ năm 2013, cô đã mơ ước được đứng trên sân khấu kịch. Năm 2018, nữ diễn viên bắt đầu được công chúng biết đến, bắt đầu với các bộ phim ngắn. Dù ra mắt muộn nhưng Kim Mi Soo giành được tình cảm của công chúng nhờ lối diễn thông minh.



"Tôi không thích công chúng cảm thấy diễn xuất của mình trong các bộ phim đều giống nhau. Tôi lo lắng mình sẽ bị "áp" vào một loại vai nhất định. Vì vậy, bất cứ khi nào đảm nhận một vai trò mới, tôi đều nghĩ về những điểm khác biệt và chuẩn bị trước thông qua kịch bản", cô chia sẻ.

Trước khi qua đời, Kim Mi Soo từng chia sẻ cô muốn đóng một bộ phim truyền hình cổ trang. Cô hào hứng của mình với vai diễn của mình trong "Seolganghwa". Kim Mi Soo nói: "Tôi cố gắng diễn sao cho tự nhiên nhất. Bản thân tôi có xu hướng cầu toàn trong diễn xuất. Khi nhận được tin nhắn rằng vai diễn của tôi đã làm cho người xem thích thú, tôi luôn cảm thấy đó là động lực đích thực để tiếp tục đóng phim và cống hiến hết mình".

Kim Mi Soo qua đời ở tuổi 31. (Ảnh: Chosun).

"Snowdrop" do JTBC Studios và Drama House sản xuất và phát trực tuyến của kênh JTBC ở Hàn Quốc. Ngoài ra, phim còn được phát hành động quyền của Disney Plus.

Nữ diễn viên Kim Mi Soo sinh ngày 16/3/1992, tuy nhiên truyền thông Hàn Quốc cho biết, tuổi thật của cô là 30 hoặc 31 tùy theo cách tính lịch của quốc gia này.

Kim Mi Soo ra mắt trên màn ảnh với tư cách là một trong những vai chính trong phim ngắn "Lipstick Revolution" năm 2019, sau đó xuất hiện trong phim ngắn "Memories" của đạo diễn Kim Jong-kwan, phim truyền hình "Human Luwak". Phim điện ảnh đầu tay của cô ấy là "Kyungmi's World", được công chiếu tại Liên hoan phim quốc tế Busan , nơi nó đã giành được Giải thưởng CGK & Samyang XEEN.

"Snowdrop" là một bộ phim kinh dị lãng mạn, lấy bối cảnh là phong trào ủng hộ dân chủ năm 1987. Loạt phim đã gây ra tranh cãi gay gắt về tính chính xác lịch sử, sự lựa chọn các bài hát và mô tả về người Bắc Triều Tiên.

Mặc dù chương trình đã bị chỉ trích là xuyên tạc lịch sử, Kim Mi Soo đã tỏa sáng và để lại ấn tượng trong phim. Những tranh cãi ban đầu đã có tác động tiêu cực đến cổ phiếu của J Contentree và công ty quản lý YG Entertainment của BLACKPINK. Như vậy, đây là lần thứ 2 bộ phim "Snowdrop" gặp trở ngại có thể ảnh hưởng tới việc quay phim.