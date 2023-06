Trước đó, theo thông tin từ Bộ Công an, vào sáng sớm 11/6, tại địa bàn huyện Cư Kuin, Đắk Lắk đã xảy ra vụ việc một nhóm người dùng súng tấn công trụ sở UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur (trong đó có khu vực làm việc của Công an xã), làm chết và bị thương một số cán bộ xã, công an xã và người dân.



Đồng chí Đinh Khắc Đính- Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nan và đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại xã Ea Tiêu (Cư Kuin, Đắk Lắk). Ảnh: T.Anh

Nắm tình hình trên, Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có buổi làm việc với UBND xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur nhằm nắm tình hình dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh; tình hình an ninh trật tự nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào là tín đồ tôn giáo; thăm hỏi, động viên cán bộ, hội viên nông dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur.

Theo đó, sau khi vụ việc xảy ra, Hội Nông dân xã Ea Tiêu và xã Ea Ktur đã phối kết hợp các hội đoàn thể nắm tình hình, tâm trạng, tư tưởng hội viên nông dân. Tuyên truyền bà con hội viên không hoang mang, nêu cao tinh thần tố giác tội phạm. Vận động hội viên đoàn kết, tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền các cấp, tuyệt đối "không nghe, không tin, không theo" các đối tượng phản động. Hỗ trợ nấu những suất cơm động viên tinh thần lực lượng công an làm nhiệm vụ chốt chặn, truy vết, bắt giữ những đối tượng phản động.

Đến thời điểm này, tư tưởng hội viên nông dân trên địa bàn hai xã ổn định, trở lại với công việc sản xuất nông nghiệp.

Bà Lại Thị Loan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk trao quà hỗ trợ cho UBND xã Ea Tiêu. Ảnh: T.Anh

Tại nơi đến thăm, Đoàn công tác và Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk đã trao quà hỗ trợ, động viên lãnh đạo, cán bộ UBND xã Ea Tiêu và Ea Ktur sớm ổn định tình hình, khắc phục hậu quả, đề cao tinh thần cảnh giác; chia buồn với những mất mát mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân hai xã, đặc biệt là các gia đình nạn nhân trong vụ việc.

Đoàn công tác của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại xã Ea Ktur (Cư Kuin, Đắk Lắk). Ảnh: T.Anh

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đinh Khắc Đính, Phó Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận những đóng góp tích cực của Hội Nông dân xã Ea Tiêu và Ea Ktur trong việc bảo đảm tình hình an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong thời gian qua.

Đồng thời, đồng chí Đinh Khắc Đính cũng đề nghị Hội Nông dân hai xã tiếp tục tuân thủ sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, phối hợp với tổ chức mặt trận, đoàn thể trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền để bà con nông dân hiểu đúng tình hình, tăng cường tinh thần trách nhiệm.

Cùng với đó, đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh, phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả, xây dựng các loại hình kinh tế tập thể nhằm nâng cao đời sống người dân; chủ động nắm bắt, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong đời sống của hội viên, nông dân.