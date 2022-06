Chỉ còn 3 ngày nữa là tới chung kết Miss Global 2022, dự kiến sẽ diễn ra vào 11/6 tại Bali, Indonesia. Những ngày này người đẹp Đoàn Hồng Trang cùng các thí sinh đã có những hoạt động, lịch trình dày đặc trong khuôn khổ cuộc thi.

Dù phải tham gia lịch trình dày đặc nhưng Đoàn Hồng Trang vẫn luôn tươi tắn, rạng ngời. Ảnh: NVCC.

Đoàn Hồng Trang chia sẻ, mỗi ngày cô cùng các thí sinh đều dậy từ 6h sáng để tham gia các buổi tập thể dục, yoga ngoài trời, sau đó các tham dự các sự kiện như họp báo, chụp hình trang phục dạ hội, dân tộc, bikini…, dự các buổi tham quan những địa danh, di tích nổi tiếng của Bali, trải nghiệm văn hóa bản địa, tập luyện tích cực chuẩn bị cho đêm chung kết.

Đoàn Hồng Trang nói, điều thú vị mà cô thấy mình "được" rất nhiều khi tham gia Miss Global 2022 là cách BTC chú trọng đến việc tăng sự gắn kết giữa các thí sinh. Ở những buổi tập luyện như Yoga, BTC luôn yêu cầu các thí sinh có những giây phút ngồi thiền nhẹ và cùng nắm tay nhau để cảm nhận về nhau nhiều hơn, gắn kết nhiều hơn.

Đoàn Hồng Trang diện trang phục truyền thống của Indonesia và thăm thú di tích cùng các bạn quốc tế. Ảnh: NVCC.

"Tôi đã có những ngày tuyệt vời ở Miss Global 2022. Chúng tôi đến với nhau trên với một tinh thần thân thiện, hòa đồng, đoàn kết vì vậy ở cuộc thi luôn rất nhiều tiếng cười. Mỗi khi di chuyển cùng nhau trên các chuyến xe, chúng tôi đều hát, nhảy, múa… rất thân thiết.

Chúng tôi luôn dành thời gian hỏi thăm nhau, giới thiệu về mình và đất nước của mình. Tôi đã có nhiều cơ hội để giới thiệu về đất nước Việt Nam tuyệt đẹp và giàu bản sắc văn hóa. Tôi đã có nhiều bạn tốt sau hành trình này. Đó chắc chắn là "chiến thắng" đầu tiên và là một chiến thắng tuyệt vời khi tôi đến với Miss Global 2022"- Đoàn Hồng Trang chia sẻ.

Với tính cách thân thiện, hòa đồng, đại diện Việt Nam cũng nhận được rất nhiều tình cảm của các thí sinh dành cho mình. Với tinh thần đến với Miss Global 2022 không chỉ để giành vinh quang mà còn là một hành trình trải nghiệm, học hỏi… Đoàn Hồng Trang đã luôn sẵn lòng hỗ trợ các thí sinh trong các hoạt động của cuộc thi. Nhiều thí sinh đã viết lên những lời khen ngợi đặc biệt dành cho Đoàn Hồng Trang khiến cô rất cảm động.

Thí sinh Nigeria đã đăng ảnh của mình chụp chung với Đoàn Hồng Trang trên story trang cá nhân. Ảnh chụp màn hình.

Thí sinh Nigeria đã đăng ảnh của mình chụp chung với Đoàn Hồng Trang trên story trang cá nhân với những dòng viết tình cảm: "Em gái Việt Nam của tôi. Chúng tôi có thể không nói cùng một ngôn ngữ, nhưng chúng tôi giao tiếp hoàn hảo. Giao tiếp không chỉ đạt được bằng lời nói, tiếng nói, mà đó là sự kết nối từ những trái tim".

Trong quá trình dự thi, thấy thí sinh Nigeria không có váy để diện ở sự kiện họp báo, Đoàn Hồng Trang đã sẵn sàng cho cô mượn một chiếc đầm thật đẹp của mình. Ở trong một cuộc thi có tính cạnh tranh cao như thi Hoa hậu, hành động này đã làm đại diện của Nigeria vô cùng xúc động và bị ấn tượng mạnh.

Không chỉ đại diện Nigeria, đại diện đến từ Kazakhstan cũng đã bấm vào điện thoại ở phần… Google dịch để gửi cho Đoàn Hồng Trang khi cả hai đang cùng ngồi ăn trưa để "trải lòng" mình sau khi bị sự thân thiện, nồng hậu của Đoàn Hồng Trang chinh phục.

Người đẹp đến từ Kazakhstan dành cho đại diện Việt Nam nhiều lời "có cánh". Ảnh: NVCC.

"Khi tôi gặp bạn, tôi biết bạn là người tuyệt vời, từ những điều bạn đem đến, từ nghị lực của bạn. Bạn luôn mỉm cười và đối xử tử tế với mọi người và luôn cố gắng giúp đỡ"- đại diện Kazakhstan đã viết như vậy. Đoàn Hồng Trang nói, cô không có sự giúp đỡ nào đặc biệt đối với đại diện Kazakhstan, nhưng đại diện Kazakhstan luôn nói rất ấn tượng với các hành động thường ngày của Đoàn Hồng Trang nên muốn viết lên đôi lời tâm sự.

Đoàn Hồng Trang gây ấn tượng khi giúp thí sinh Miss Global 2022 cắt váy

Ở cuộc thi, Đoàn Hồng Trang luôn sẵn lòng chia sẻ những gì mình có thể với các thí sinh, khi đại diện Singapore ốm, cô cũng dốc hết thuốc mình chuẩn bị mang theo để hỗ trợ, chăm sóc… khiến người đẹp Singapore rất cảm kích.

Đoàn Hồng Trang tham gia nhiều hoạt động tại Miss Gloabal 2022. Ảnh: NVCC.

Sự thân thiện, nồng ấm của Đoàn Hồng Trang không chỉ giúp cô chiếm trọn cảm tình của nhiều thí sinh mà còn biến cô thành một "giáo viên tiếng Việt bất đắc dĩ". Ấy là, nhiều thí sinh một mực đòi Đoàn Hồng Trang dạy tiếng Việt một cách vô cùng hứng thú. Thấy bạn bè quốc tế nói tiếng Việt, Đoàn Hồng Trang hạnh phúc và tự hào vô cùng.

Trong đêm sơ khảo diễn ra tối qua tại Bali, Đoàn Hồng Trang cũng đã có một việc làm cực kỳ táo bạo và… mạo hiểm đối với một thí sinh. Và đã nhận lại những lời cảm ơn không ngớt của đại diện này. Đó là trước giờ trình diễn sơ khảo, thí sinh này gặp rắc rối lớn khi đầm dạ hội dài quá khiến cô không di chuyển được. Ban tổ chức đã cử người hỗ trợ cô và sửa tới lui đến mấy lần vẫn không được.

Thấy vậy, Đoàn Hồng Trang đã đề nghị được giúp đỡ và táo bạo cắt một đường ở phần tà của thiết kế để thí sinh kia có thể đi được. Nhờ đường cắt khéo léo này mà sau đó thí sinh đã có thể trình diễn tự tin, thoải mái trên sân khấu. Sở dĩ Đoàn Hồng Trang dám táo bạo sửa váy cho thí sinh nọ là bởi vì cô may mắn biết nghề may cộng với tính cách thấy ai khó khăn đều muốn hỗ trợ nên đã không ngần ngại. Đó cũng là lý do mà đại diện Việt Nam đã giành được rất nhiều cảm tình từ các thí sinh trong cuộc thi.