Ngày 30/4, ghi nhận của PV Dân Việt tại khu vực bến tàu du lịch Nha Trang, ngay từ sáng sớm, hàng ngàn lượt khách các tỉnh, thành như: Lâm Đồng, Ninh Thuận, Phú Yên, Đồng Nai, Hà Nội, TP.HCM,... đã tập trung tại đây để đi tham quan các tour du lịch biển đảo, càng về trưa thì số người đến càng đông hơn.

Các du khách đi tham quan tuor đảo. Ảnh: Công Tâm

Ngoài ra, tại bến tàu du lịch Vinpearl cũng có hàng nghìn du khách ra tham quan, nghỉ dưỡng tại các khu vui chơi, khách sạn và resort trên đảo Hòn Tre, TP. Nha Trang.

Rất đông các du khách chờ để tham quan các điểm du lịch Nha Trang. Ảnh: Công Tâm

Chị Nguyễn Thị Loan (TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết: "Các năm trước tôi đi tham quan các tỉnh khác chủ yếu đi các mô hình du lịch sinh thái. Năm nay, gia đình tôi quyết chọn đi tour biển đảo ở Nha Trang. Khi đến đây, tôi và gia đình đều thấy rất đẹp và được tận hưởng không khí mát trên biển, thưởng thức các hải sản tươi ngon tại đây".

Các du khách rất hào hứng đi các tour biển đảo của Nha Trang. Ảnh: Công Tâm

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Trần Văn Phú - Trưởng phòng quản lý bến tàu - dịch vụ du lịch (thuộc Ban Quản lý vịnh Nha Trang) cho biết: "Năm nay do kỳ nghỉ lễ kéo dài nên lượng khách đến đông hơn so với năm trước, chỉ trong ngày 29/4 đã có trên 4.500 lượt khách xuống tàu đi tour biển đảo và ngày hôm nay (30/4) dự kiến trên 6.000 lượt khách đi tour biển đảo. Trong dịp lễ này, đơn vị đã chủ động tăng cường các nhân lực để hỗ trợ hướng dẫn các du khách tham quan, đồng thời phối hợp lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự".

Các xe ô tô đang tiếp tục đưa các đoàn du khách đến tham quan. Ảnh: Công Tâm

Theo lãnh đạo Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa, trong ngày đầu nghỉ lễ đã có hàng chục nghìn khách đi và đến Khánh Hòa thông qua các loại hình giao thông khác nhau. Cụ thể, số lượng hành khách tuyến xe khách cố định trong ngày 29/4 đến Khánh Hòa là 1.925 người, tăng 272% so với cùng kỳ năm 2022.