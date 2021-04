Đoàn Văn Hậu tuổi 22: "Gia tài" đồ sộ, siêu xe 2,5 tỷ và bạn gái hoa hậu

Thời gian gần đây, xuất hiện tin đồn Đoàn Văn Hậu hẹn hò cùng Doãn Hải My – người đẹp từng lọt vào tốp 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Cụ thể, khi Doãn Hải My rơi nước mắt vì không lọt vào tốp 3 của cuộc hoa hậu này, hậu vệ người Thái Bình đã lên tặng hoa và an ủi. Mới đây, anh cùng người đẹp này tới theo dõi trận đấu Hà Nội FC và Than Quảng Ninh trên sân Hàng Đẫy.